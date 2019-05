TASR

BuranoWski predstavuje letnú novinku Každý deň

Pieseň vníma spevák ako oslavu života.

Na archívnej snímke Tomáš Buranovský. — Foto: Facebook BuranoWski

Bratislava 7. mája (TASR) – Spevák a muzikant BuranoWski prichádza s novým singlom Každý deň. Po predchádzajúcej romantike predstavuje dynamickú pesničku, ktorá je návodom, ako sa naučiť užívať si život. Klip sa nakrúcal v Bratislave na rôznych lokáciách a spevák v ňom vystriedal rôzne profesie. TASR o tom informovala PR manažérka Ľuba Svatá.

„Svet nám ponúka milióny nevšedných krás, tak prečo vidieť chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas, životu viac nevrav nie,“ znie text v BuranoWského novinke. Text poukazuje na to, že väčšina ľudí je natoľko pohltená prácou a naháňaním sa za hmotnými statkami, že si ani neuvedomuje, koľko krásnych chvíľ môže zažiť, keď si vypne mobilný telefón a len tak si ide užívať život.

„Pieseň Každý deň vnímam ako oslavu života. Je o tom, že tie najkrajšie veci máme väčšinou rovno pod nosom a často nepotrebujeme peniaze, kontakty ani veľa času na ich realizáciu. Stačí si to len občas pripomenúť a ďakovať za možnosť ráno sa zobudiť a snažiť sa byť lepšími ako včera,“ vysvetľuje text pesničky BuranoWski, ktorý je aj tentoraz výhradným autorom textu aj hudby. Videoklip realizovali fotograf a kameraman Miňo Debnár s režisérom Martinom Mikom. Nakrúcalo sa počas jedného dňa v Bratislave v niekoľkých vychytených lokalitách. Úvod klipu sa odohráva na Kuchajde, prírodnom jazere, ktoré majú v obľube mnohí Bratislavčania. S hereckým obsadením si režisér veľmi nemusel lámať hlavu, keďže každú postavu v klipe si zahral sám hudobník. Iba v niektorých scénach bol potrebný aj jeho dablér.

„Spolupráca s Miňom a Martinom bola pre mňa veľká neznáma, keďže som s nimi ešte nikdy nerobil. Koncepcia klipu bola trochu náročnejšia, keďže sme časť poňali dejovo. Potrebovali sme všetko zosynchronizovať tak, aby sme sa vošli do jedného dňa. Vďaka profesionálnemu plánovaniu a tímu okolo nás sa to, našťastie, podarilo. Singel Každý deň je podľa mňa trochu iný, ako si ľudia okolo mňa zvykli, ako vizuálne, tak aj zvukovo. Sám som zvedavý, aké ohlasy bude mať táto pieseň,“ dodáva spevák.

Pesnička Každý deň je už BuranoWského štvrtým singlom a údajne má doma v šuplíku odložených aj viacero ďalších, čo by malo stačiť aj na dlho avizovaný album, ktorý by chcel vydať do konca tohto roka.