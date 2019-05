TASR

FOTO VO VNÚTRI: Steel aréna je už takmer stopercentne pripravená

Organizátori košickej časti MS využili skúsenosti z roku 2011, napriek tomu však bolo v hale nutné vyriešiť viacero otáznikov a odstrániť nedostatky.

Z mediálnej prehliadky Steel arény v Košiciach pred majstrovstavmi sveta v ľadovom hokeji. Na snímke šatňa slovenskej hokejovej reprezentácie 6. mája 2019. — Foto: TASR Milan Kapusta

Košice 6. mája (TASR) - Steel aréna, ktorá bude hostiť "slovenskú" A-skupinu hokejového šampionátu, je už takmer stopercentne pripravená. Najväčší komfort spomedzi tímov v nej budú mať hokejisti Slovenska, ktorých šatňa poskytne nadštandardnú výbavu. Organizátori sú pripravení nielen na 8 tímov košickej skupiny, ale aj na stovky akreditovaných novinárov, medzi ktorými pútajú pozornosť médiá z Číny či Mongolska.

Šampionát oficiálne odštartuje v piatok 10. mája, už štyri dni pred prvým buly je však košická Steel aréna takmer stopercentne pripravená. "Príprava Steel arény je hotová na 90 percent, takmer všetko je už také, aké má byť. Materiálne vybavenie, príprava kabín, ale aj ďalších miestností sú zabezpečené. Postupne očakávame príchod jednotlivých tímov. Z kapacity haly je približne 700 miest vyčlenených pre novinárov, tímy, televízne štáby a ďalších akreditovaných ľudí," uviedla riaditeľka organizačného výboru MS 2019 pre Košice Aneta Büdiová.

Situovanie košického media centra bolo dlho otázne, konečné riešenie je však pozitívne aj z pohľadu organizátorov. "Media centrum sa nachádza v priľahlom hoteli, ktorý je čerstvo zrekonštruovaný. Rozdelené bude do troch miestností, ktoré pojmú približne 230 žurnalistov," prezradila Büdiová.

Na snímke ľadová plocha v Steel aréne 6. mája 2019. Tohtoročný svetový šampionát v hokeji, ktorý sa uskutoční od 10. do 26. mája, sa bude konať v Košiciach a Bratislave. (Foto: TASR Milan Kapusta)

Organizátori košickej časti MS využili skúsenosti z roku 2011, napriek tomu však bolo v hale nutné vyriešiť viacero otáznikov a odstrániť nedostatky. "Nedostatkov bolo viac, ale vďaka veľkému časovému komfortu sa všetko stihlo vyriešiť. Jednotlivé tímy mali svoje požiadavky, ale väčšinou išlo o štandardné veci. Fínom a Dánom boli treba spraviť v šatniach ešte jednu stenu, ale aj s tým sme si poradili," uviedla Büdi.

Ako prví sa do svojej šatne nasťahovali slovenskí hokejisti, ktorí absolvujú v dejisku A-skupiny viacero tréningov. "Slovenská šatňa poskytuje najväčší štandard spomedzi kabín v Steel aréne. Dá sa teda povedať, že Slováci budú mať z tímov A-skupiny najväčší komfort. K dispozícii majú vírivku či kryokomoru. Ostatné tímy nemali veľké požiadavky," prezradil výkonný riaditeľ Visit Košice Miloslav Klíma.

Organizátori MS sú pripravení na tisícky návštevníkov. Tí budú musieť počítať s kontrolami podobnými tým na letiskách. "Tie predpisy sú štandardné v zmysle zákonov SR. Samotní predstavitelia IIHF boli prekvapení, aké prísne zákony máme na Slovensku. Preto verím, že bezpečnosť bude zaručená pre všetkých. Týmto vyzývame fanúšikov a zároveň im aj odporúčame, aby do hál prišli vždy skôr než na bežné ligové zápasy. Haly sa budú otvárať vždy 1,5 hodinu pred prvým zápasom. Bolo by veľmi dobré, keby diváci boli už v tom čase nachystaní pred halou. Pri vstupe absolvujú vstupnú kontrolu v dvoch zónach. V prvej ide o kontrolu vstupenky a následnú osobnostnú kontrolu, v ktorej diváci prejdú detekčným rámom. Tie vykonávajú rovnakú funkciu ako organizátori, ale sú rýchlejšie. Po prejdení touto kontrolou sa diváci dostanú do bezpečnostnej zóny pred halou, v ktorej môžu stráviť čas, občerstviť sa v bufetoch a pod. Potom ich bude čakať druhá zóna, v ktorej prejdú turniketmi a bude im označená vstupenka," prezradila riaditeľka komunikácie MS 2019 Michaela Grendelová.

Do hál je zakázané nosiť jedlo, nápoje, ale aj vlajky na železných a drevených tyčiach. Povolené sú iba vlajky na plastových tyčiach s maximálnou dĺžkou 1,5 metra. Vzhľadom na daždivé počasie sa organizátori rozhodli povoliť dáždniky. S kontrolami pri vstupoch je potrebné počítať nielen pri vstupe do hál, ale aj v oficiálnych fanzónach. "V oboch oficiálnych fanzónach budú pri vstupe bezpečnostné rámy. Nasledovať bude kontrola batožiny. Napriek tomu, že fanzóny sú v otvorenom priestore, pristupujeme aj k nim veľmi zodpovedne. Od polície sme dostali jasné inštrukcie. Kapacita oboch fanzón je približne 9000 ľudí a pri prekročení tohto počtu bude vstup regulovaný," uviedla Grendelová.

Štyri dni pred začiatkom turnaja bol predaj vstupeniek na úrovni 80-90 percent. "Bratislavské zápasy sú vypredané o niečo viac ako košické. S predajom vstupeniek sme však spokojní, pretože už približne pred mesiacom bol predaný taký počet lístkov, v aký sme verili. Všetkým záujemcom však odkazujeme, že lístky na MS ešte sú k dispozícii. Nerobíme si ilúzie, že sa vypredajú všetky zápasy, pretože niektoré sú menej atraktívne, no tie zároveň poskytujú možnosti mnohým rodičom s deťmi a podobným záujemcom. Môžem prezradiť, že očakávame približne 700 akreditovaných médií. Sú medzi nimi zastúpené všetky zúčastnené krajiny, ale aj žurnalisti z Maďarska, Holandska, Číny a očakávame aj príchod jedného mongolského novinára," dodala Grendelová.