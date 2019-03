Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Chlapec mal viacero zamestnaní, aby mohol najlepšiemu kamarátovi kúpiť náhrobný kameň

Na svojho kamarátka nezabudol, ani keď ho navždy opustil. Chlapček ukázal svetu, ako sa k sebe máme správať.

— Foto: Repro foto ladbible.com

DETROIT 3. marca - Pravé a nefalšované kamarátstvo je obrovská vec v živote. Svoje o tom vedia aj Kaleb Klakulak a Kenneth K.J. Gross, ktorí sa spoznali v druhom ročníku. Od tej chvíle sa z nich stala nerozlučná dvojka. Spoločne hrali videohry, zaujímali sa o umenie a trávili spolu všetok voľný čas. Ich priateľstvo sa na prvý pohľad vôbec nelíši od iných. Avšak jeden veľký rozdiel tam je. Jeden z chlapcov totiž čelí zákernej chorobe. Keď mal Kenneth 13 mesiacov, lekári mu diagnostikovali leukémiu.

Pravidelná návšteva nemocnice

Chlapček podstúpil transplantáciu kostnej drene, ktorú mu darovala jeho sestra. O tri a pol roka neskôr sa choroba vrátila a K.J musel podstúpiť ďalšiu transplantáciu, tentokrát od iného darcu. „Aj napriek týmto výzvam, K.J. bol bojovník. Nakoniec dvakrát prekonal rakovinu, avšak chemoterapia si vybrala svoju daň a lekári mu diagnostikovali kongesitívne zlyhanie srdca,“ prezradila chlapcova matka LaSondra.

Foto: Facebook/LaSondra Lorraine Singleton

O šesť rokov neskôr sa chlapcov stav opäť zhoršil. Musel byť hospitalizovaný v nemocnici a život normálneho chlapca sa zrazu úplne zmenil. Jeho najlepší kamarát Kaleb však zostal stáť po jeho boku a pravidelne ho v nemocnici navštevoval. Spoločné chvíle trávili sledovaním televízie alebo hraním hier. Návštevy predstavovali krátke chvíle „normálneho“ života. K.J. bol intubovaný, a preto nebol schopný rozprávať. Aj napriek tejto prekážke chlapci dokázali komunikovať a bolo to podľa slov matky bojovníka úžasné sledovať.

Choroba zvíťazila

Aj napriek tomu, že K.J. bojoval, choroba v tomto zápase mala navrch. Chlapec 1. mája 2018 naposledy vydýchol a navždy svojich blízkych opustil. Rodina aj priatelia boli pochopiteľne zničení. Keď sa Kaleb dozvedel, že mamička jeho priateľa nemá peniaze na náhrobok, okamžite pochopil, že musí zasiahnuť. Aby mohol pomôcť, začal vykonávať drobné práce, zhromažďoval fľaše a spolu so svojou mamičkou Kristy, vytvorili účet na GoFundMe, vďaka čomu dokázali osloviť mnohých ľudí.

Foto: AP

Príbeh sa dostal aj k majiteľovi pohrebného ústavu Ira Kaufman Davidovi Technerovi, ktorý okamžite začala konať. V spolupráci so svojím zmluvným partnerom vybavil náhrobný kameň pre K.J. „Príbeh sa skutočne dotkol môjho srdca. Je to však o 12-ročnom chlapcovi, ktorý cítil potrebu pomôcť a urobil to, čo bolo treba urobiť. Ja len nasledujem tohto mladého muža,“ priznal Techner. Aj napriek tomu, že na elmwoodskom cintoríne sa náhrobné kamene inštalujú až na jar, v tomto prípade urobila riaditeľka výnimku. Vďaka tomu ho mohol Kaleb darovať užialenej matke LaSondre už na prázdniny.

Foto: Repro foto Daily Mail

Skutočné priateľstvo

Epitaf na chlapcovom náhrobnom kameni je krátky, no o to výstižnejší. „K.J. Gross, milovaný syn, brat a priateľ.“ LaSondra bola veľmi milo prekvapená a dojatá z krásneho skutku kamaráta Kaleba. Len veľmi ťažko dokázala udržať svoje slzy. Priateľstvo dvoch malých chlapcov je podľa mnohých dôkazom toho, že na tomto svete stále existuje dobro. „Kaleb, si skutočne úžasný priateľ. Tvoja snaha urobiť dobrý skutok pre blízkeho je inšpirujúca. Som si istý, že ťa K.J. sleduje a veľmi si ťa váži,“ znela jedna z reakcií ľudí.