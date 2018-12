TASR

Dnes o 14:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Lekár: Na novoročný záväzok schudnúť by sme mali myslieť už na Vianoce

Podľa odborníka na zdravú stravu je tiež dobré napiť sa dostatku vody pred každým jedlom.

Ilustračná snímka. — Foto: Tesco / H+H Kvasiareň

Bratislava 26. (TASR) – Jedným z najčastejších novoročných predsavzatí, ktoré si počas sviatočných chvíľ Slováci dajú, je to, že v novom roku schudnú. Gastroenterológ Peter Minárik však pripomína, že na takéto záväzky by sme mali myslieť už počas Vianoc, pokiaľ ich myslíme vážne.

"Dôležitá je prevencia a neprejedanie sa ani cez Vianoce. Ale ak sa už nepodarilo dodržať zlaté pravidlo "všetko s mierou", tak odporúčam urobiť v stravovacích návykoch zmeny," priblížil. Minárik pripomenul, že spravidla priberáme na váhe dlhodobo a pomaly. Ak je cieľom schudnúť čím skôr, mali by sme pamätať, že tu podľa odborníka platí priama úmera.

"Dá sa zjednodušene povedať, že tak, ako dlho sme priberali, tak dlho budeme minimálne chudnúť. A nepomôžu nám v tom ani drastické redukčné diéty s presne vymedzeným jedálnym lístkom, ktoré skôr uškodia," varoval. V niektorých prípadoch sa môžu takéto obmedzenia spájať aj so zdravotnými rizikami a hrozbami, akými sú stres, žlčové kamene, nerovnováha minerálnych látok či s nepríjemnými sprievodnými znakmi, ako napríklad acetónový zápach z úst, celková únava, zlá nálada či frustrácia.

Minárik preto odporúča stravovať sa plánovite. "Pokiaľ sa dá, je vhodné sa vyhýbať spontánnemu a náhodnému jedeniu. Tanieru prospejú aj iné pomery jedál. Nemali by chýbať zelenina, ovocie, voda, sladkovodné i morské ryby, chudé hydinové mäso, nízkotučné mliečne výrobky či strukoviny. V jedálnom lístku by malo byť menej chleba, škrobových príloh, údenín, červeného mäsa, nasýtených tukov, akými sú maslo, smotana, tučné syry, sladkosti alebo čipsy," uviedol. Polovicu "zdravého taniera" by mali tvoriť zelenina, štvrtinu ovocie a takmer štvrtinu ľahká bielkovina. Tiež je dôležité jesť pomalšie a dať si časový priestor na uvedomenie si pocitu sýtosti. Ten sa dostaví po 15 až 20 minútach od začiatku jedenia.

Podľa odborníka na zdravú stravu je tiež dobré napiť sa dostatku vody pred každým jedlom. Neodporúča vynechávať jedlá a už vôbec nie raňajky. "Tí, čo pravidelne raňajkujú, sú spravidla štíhlejší. Malé denné medzi chody – účinne pomáhajú pri znižovaní nadváhy," pripomenul. Sacharidy by mali tvoriť 40 až 50 percent z denného energetického príjmu. Netreba však zabúdať ani na tuky v podobe kvalitných olejov, orechov, semiačok a strukovín.

Minárik tiež poukázal na to, že aj spánok pomáha správne regulovať metabolizmus. "Ten, kto spí o jednu hodinu viac, spáli v priemere o šesť percent kalórií viac, okrem iného aj preto, že keď spíme, vtedy nejeme," zdôraznil. "Viac aktívneho pohybu každý deň je notoricky známa skutočnosť, napriek tomu však trestuhodne zanedbávaná. Každý pohyb sa počíta – je potrebné bojovať proti sedavému, ba niekedy až ležérnemu životnému štýlu," dodal odborník.