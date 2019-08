TASR, Dobré noviny

Dnes o 21:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Takto si ho navždy zapamätáme: Pripomeňte si zosnulého speváka kapely Hex v poslednej piesni

Spevák skupiny Hex podľahol rakovine pankreasu. Smutnú správu potvrdil kamarát a spoluhráč Martin „Yxo“ Dohňanský.

Peter„Ďuďo“ Dudák (v popredí). — Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 14. augusta – Slovensko v stredu večer zasiahla smutná správa. Spevák skupiny Hex Peter „Ďuďo“ Dudák prehral vo veku 46 rokov svoj dlhý a náročný boj s rakovinou pankreasu.

Dudáka vlani v lete operovali, na jeseň podstúpil liečbu a stav sa mu zlepšil. Znovu začal hrať koncerty, avšak na festivale Žákovic Open ho predminulý víkend v domovskej skupine opäť musel za mikrofónom zaskočiť Peter “Šarkan” Novák.

Spevák a skladateľ Peter Dudák si už so skupinou Hex nezahrá. Smutnú správu potvrdil jeho najbližší kamarát a spoluhráč Martin „Yxo“ Dohňanský.

V novembri minulého roka prišla kapela Hex s emotívnou novinkou Srdce. Vo videoklipe účinkuje len spevák, autor hudby a producent Peter Ďuďo Dudák.

„Prvý hudobný nápad na skladbu Srdce je už pár rokov starý a je to klavírny riff z úvodu, okolo ktorého som začal na Fefeho hotový text nabaľovať slohy a postupne aj refrén. Je to pieseň, pri ktorej som celkom dlho hľadal finálny tvar a melódiu spevu. Charakterom je to skôr vážnejšia skladba, čo vychádza aj z textu. Ten rieši, že aj keď už v našom veku kopec vecí vnímame negatívne a len máločo nás prekvapí, naše srdce ešte stále bije a stojí za to nebáť sa a žiť, pokiaľ možno, naplno,“ vysvetlil v novembri pre TASR dnes už zosnulý autor hudby a spevák Peter Dudák.

„Text piesne vznikol relatívne dávno. Mal som ho v zásuvke a páčil sa mi. Je o tom, ako si najbližší ľudia vedia dlhodobo ubližovať a strpčovať si navzájom život. Deje sa to v celej spoločnosti a nemusia to byť iba životní partneri,“ doplnil textár a gitarista Martin Fefe Žúži.

„Srdce je na pomery skupiny celkom epická skladba, tak sme chceli čo najjednoduchšie video. Tybyke s Yxom prišli s nápadom nakrútiť iba detail mojej tváre pri spievaní a k tomu pár záberov na použité nástroje a mám pocit, že nakoniec z toho vyšiel celkom silný klip. Na nič sa v ňom nehrám, jednoducho iba spievam text skladby. A Tybyke to veľmi pekne postrihal a nafarbil, je to 'makač',“ spresnil Dudák.

„Pôvodný plán bol spolupracovať s ľuďmi o generáciu mladšími, ako sme my. No pochopili sme, že pesnička Srdce je pre nás natoľko osobná, že si klip nakrútime sami. Chceli sme, aby vynikla sila tejto skladby, preto sme zvolili minimalistické poňatie, ktoré je len o hre svetla a o Ďuďovi. Mám pocit, že obrazové stvárnenie posunulo túto skladbu do ďalšieho levelu a dodalo jej ďalší rozmer,“ zhodnotil Tomáš Yxo Dohňanský.