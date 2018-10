Petronela Svečnjaková

Europoslanci rozšírili zoznam zakázaných plastov: Toto všetko zmizne z obchodov

K zákazu jednorazových plastových slamiek či príborov sa pridávajú ďalšie položky.

ŠTRASBURG 26. októbra - Europoslanci nedávno schválili návrh, podľa ktorého budú v Európskej únii zakázané jednorazové príbory, taniere či slamky. Teraz sa plastová politika ešte viac sprísňuje a zoznam nežiaducich plastov sa rozširuje o ďalšie položky.

Zmeny začnú platiť o sedem rokov

Jednorazové plastové predmety, ako sú napríklad taniere, príbory, slamky, paličky či balóny, budú na európskom trhu zakázané od roku 2021. Podľa návrhu europoslancov by však sa od roku 2025 tento zákaz mal týkať aj ďalších tovarov. Stopku dostanú jednorazové polystyrénové škatule na rýchle občerstvenie a plastové nádoby na ovocie, zeleninu, dezerty či zmrzlinu. Štáty EÚ majú vypracovať plány, ktorými podporia používanie výrobkov určených na viacnásobné použitie. Ďalšie plastové výrobky, ako napríklad fľaše na nápoje, sa budú zbierať oddelene a do roku 2025 musí byť 90 % z nich recyklovaných.

Europoslanci sa tiež zhodli na tom, že opatrenia by sa mali vzťahovať aj na výrobky z tabaku, najmä na cigaretové filtre. Tie sú po plastoch druhým najviac škodlivým jednorazovým tovarom. Do roku 2025 by krajiny Európskej únie mali tento odpad znížiť až o 50 %, a do roku 2030 až o 80 %. Ako píše portál Euractiv.sk, podľa odhadov budú do roku 2030 škody spôsobené plastami až okolo 22 miliárd eur.