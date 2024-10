Pôsobil ako vyplašený chlapček, no dnes by ste ho na ulici určite nespoznali. Hlavu mu zdobí špecifický účes, dlhá brada a aj napriek drsnému vzhľadu rád háčkuje a doma často varí či perie. So svojou ženou sa zoznámil v jednom z prešovských barov. Ona vtedy vôbec netušila, že je tvárou známej kapely, on nevedel, že je herečka. Dnes spolu vychovávajú dve deti.

Viete, kto je na fotografii?