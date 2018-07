TASR

Liptovský Mikuláš ožije jazzom, festival prinesie na Liptov známe mená

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Liptovský Mikuláš 27. júla (TASR) - Hudba, jam sessions, workshopy či poézia – to všetko je prichystané pre publikum počas trojdňového jazzového festivalu v centre Liptovského Mikuláša. Od piatka do nedele (29.7.) vystúpi celkovo desať zoskupení s hudobníkmi zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Spojených štátov, medzi nimi napríklad Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers, Balázs József Quintet, Vinx and Silhouette či Martin Valihora Quartet.

Súčasťou festivalu sú koncerty na Námestí osloboditeľov s voľným vstupom. Hlavný program bude v dome kultúry. „Tu je prichystaný aj Jazzový bar, v ktorom sa bude podávať unikátne menu jedál a nápojov. Návštevníci budú môcť ochutnať napríklad lokšu po liptovsky, východoslovenské striasky alebo pálenku Budzogáň,“ uviedol Michal Mendel z organizačného tímu podujatia.

V Jazzovom bare sa po koncertoch budú konať improvizačné jam sessions pod taktovkou Gaba Jonáša a Juraja Kalásza. „Kalász bude viesť aj bezplatný sobotný hudobný workshop na kontrabas. Piatkový workshop pre bicie, na ktorom sa dá vyskúšať špecifický drevený nástroj WoodPack, povedie Dávid Hodek,“ povedal Mendel. O spríjemnenie podujatia sa postarajú aj básne na jazzovú tému od poetky Ruženky Šípkovej.

„Liptov je očarujúci región a pri jeho návšteve je škoda čas nevyužiť naplno. Navôkol je dostupné veľké množstvo zaujímavých aktivít,“ pripomenul s tým, že všetci návštevníci Mikulášskeho Jazzového Festivalu majú zľavu na vstup do Stanišovskej jaskyne, Medvedej štôlne v Žiarskej doline a do Mincovníčkova v Liptovskom Jáne. „Všetci platia iba detské vstupné,“ uzavrel.