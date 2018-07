Nikoleta Bugalová

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tvrdý Simon Cowell dal osamelému chlapcovi ten najkrajší sľub

Tvrdý a nekompromisný porotca talentovej súťaže Simon Cowell dal súťažiacemu neobyčajný sľub. Pozrite sa aký.

— Foto: Repro foto YouTube

WASHINGTON (Dobré noviny) 9. júla - Len málokedy sa stáva, že nekompromisný a obávaný porotca americkej súťaže „Got Talent“ Simon Cowell niečo sľúbi súťažiacim. Jefrey Li je trinásťročný chlapec, ktorý ohromil publikum, porotu a aj samotného kata Cowella. Po príchode na pódium si chlapec získal všetky srdcia. Jefrey sa rozhodol zaspievať pieseň od Josha Grobansa s názvom „You Raise Me Up“ .

„Táto pieseň je veľmi náročná, obzvlášť pre trinásťročné dieťa,“ poznamenali porotcovia. Heidi Klum sa ho opýtala, čo by urobil, ak by súťaž vyhral. Jeho odpoveď bola, že by si prial psíka. Následne sa ho Simon opýtal, ako je u neho zvykom, prečo si túto pieseň vybral. Na čo chlapec odpovedal veľmi presvedčivo a úprimne. Podľa vlastných slov mu táto pieseň pomáha v dňoch, keď sa cíti mizerne a vie mu zdvihnúť náladu. Simon nedokázal nereagovať a chlapcovi dal neobyčajný sľub. Vysvetlil mu, že ak pieseň zaspieva tak, že ohromí celú sálu, kúpi mu psa. Jefrey sa veľmi potešil a svoje vystúpenie odpálil na 100 %. No veď, posúďte sami.