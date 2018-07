Inzercia

Učením kódovacieho jazyka rozvíjame svoju inteligenciu

Cenovo sa pohybujú jednotlivé kurzy rôzne. Je dôležité podotknúť, že sa jedná o veľmi dobrú investíciu do seba samého a svoj osobnostný rast.

Za posledných 100 rokov sa technológie posunuli svetelnou rýchlosť. 21. storočie si z roka na rok žiada čoraz viacej šikovných ľudí so znalosťou programovania. Dnes je znalosť programovania veľkou výhodou a stáva sa dôležitou ako znalosť cudzieho jazyka. Aj keď vás kódy nemusia živiť, ich vedomosť bude mať pre vás množstvo úžitku. Je vedecký dokázané, že ľudia, ktorí sa v tomto odbore pohybujú a vzdelávajú majú mozog viacej rozvinutý a stúpa aj ich IQ.

Ďalej sa naučíte byť trpezlivý a vedieť sa na veci dlhšie sústrediť. Tieto vlastnosti vám pomôžu aj v iných oblastiach vášho života. V odbore IT môžete naplno rozvinúť svoju kreativitu, máte tu doslova neobmedzené možnosti. Či sa už budete chcieť v budúcnosti zamestnať vo firme, alebo si vytvoriť svoje vlastné podnikanie, web stránku, aplikáciu a podobne, programovanie vám bude len a len užitočné.

Možno sa pýtate, že ako a kde začať. Predsa už veľké množstvo z vás nechodí na školy a sú vyučený v úplne inom odbore. Dobrou správou je, že začať sa dá hocikedy. Na Slovensku sú čoraz populárnejšie kurzy rôznych programovacích jazykov. Niekoľko hodín týždenne vám už za pár mesiacov dokáže dať dostatočné základy. Ak by ste sa však chceli učiť z pohodlia vášho domova, výhodné sú taktiež online kurzy, ktorých výhodou je, že sa môžete ku nim vracať toľko razí, koľko len budete potrebovať.

Cenovo sa pohybujú jednotlivé kurzy rôzne. Je dôležité podotknúť, že sa jedná o veľmi dobrú investíciu do seba samého a svoj osobnostný rast. Ústredie práce a sociálnych vecí na podporu vzdelávania (ÚPSVaR) ponúka pre nezamestnaných ľudí takzvané RE-PAS kurzy. Čo znamenajú? Rekvalifikácia, príležitosti a spolupráca. Ide o projekt ktorým sa chce zabezpečiť vzdelanie a odbornosť ľudí, ktorí budú nastupovať do práce. Pre zamestnávateľov sú tieto kurzy veľmi atraktívne a berú ich do úvahy. Stačí spĺňať len jedno, byť zaevidovaný na úrade práce. Kurzy sú kvalitné a čo je najpodstatnejšie všetko hradí ÚPSVaR. Určite netreba váhať a za vyskúšanie nič nedáte. Nikdy neviete ako vás môže programovanie nadchnúť a vy tak začnete novú etapu vášho života.