Liptovský Ján a Jánska dolina sa zmenia na miesto plné rozprávok

Hlavným lákadlom festivalu budú vystúpenia šiestich bábkových divadiel, ktoré budú počas troch dní ponúkať malým aj veľkým návštevníkom kultúrnu zábavu naprieč celým Liptovským Jánom.

Liptovský Ján 3. júla (TASR) – Liptovský Ján a Jánska dolina sa v dňoch od 5. do 7. júla zmenia na miesto plné rozprávok, a to vďaka prvému ročníku rodinného podujatia Za 7 horami. Najväčší slovenský rodinný priestorový festival ponúkne na piatich kilometroch tvorbu šiestich divadiel. Okrem toho je pripravený bohatý program zameraný najmä na deti od troch do 12 rokov. Vstup na podujatie je bezplatný.

„Festival je vyústením celkovej komunikácie regiónu Liptov so zameraním na rodiny s deťmi. Hlavným lákadlom festivalu budú vystúpenia šiestich bábkových divadiel, ktoré budú počas troch dní ponúkať malým aj veľkým návštevníkom kultúrnu zábavu naprieč celým Liptovským Jánom. Na všetkých čaká pútavý program aj veľa známych osobností,“ informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.

Dodala, že rozprávkami bude žiť celá Jánska dolina – od obce až po Stanišovskú jaskyňu. Deti za tri dni zabavia, ale aj veľa naučia - napríklad ako podávať prvú pomoc či triediť odpad, čaká ich škola malých zbojníkov, vyskúšajú si dereš aj plieskanie bičom, futbalová abeceda, hokej s hviezdami aj zvieratká z kontaktnej ZOO. K festivalu sú pripravené aj sprievodné programy v Kúpeľoch Lúčky a v Hrabovskej doline.

„V sobotu (7.7.) na hlavnom pódiu deti poteší Sníček Hugo, televízni trpaslíci, ktorí zaspievajú obľúbené smailihity, zaspieva Tomáš Bezdeda a vystúpi aj Sranda Banda. Programom počas troch dní prevedie rozprávkový Dedo Miro. Prídu aj populárne, aj športové osobnosti – hokejisti – Jozef Stümpel, Martin Cibák, Rasťo Staňa, Rudolf Huna, najlepšia slovenská akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková či majster sveta v MMA - Attila Végh,“ vymenovala manažérka s tým, že bodku za festivalom dá nočný pochod po stopách obra Čutka v Hrabovskej doline.

„Túto letnú sezónu sme naštartovali letný projekt Liptoviedky, vďaka ktorému rodiny s deťmi spoznávajú Liptov cez rozprávky. Festival Za 7 horami ponúka rodinám s deťmi skvelý program plný rozprávok a zároveň ich motivuje tráviť čas vonku, s množstvom iných detí, a to v krásnej Jánskej doline," doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.

OOCR Región Liptov podujatie realizuje v spolupráci s obcou Liptovský Ján, Kúpeľmi Lúčky a agentúrou Liptovactive. Prostriedky vo výške až 22.000 eur poskytlo formou dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.