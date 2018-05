TASR

Tretí slovenský pokus uspieť proti Holandsku, Hamšík: Atraktívny súper

Kozák verí, že hráči nastúpia dobre nastavení v hlavách a pobijú sa o úspešný výsledok.

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík počas brífingu s novinármi pred prípravnými zápasmi s Holandskom a Marokom 28. mája 2018 v Senci. — Foto: TASR - Martin Baumann

Trnava 30. mája (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu preverí súper zvučného mena, hoci Holandsko prechádza obmenou kádra a naposledy štartovalo na veľkom turnaji v roku 2014 na majstrovstvách sveta v Brazílii. Domácich pred štvrtkovým prípravným zápasom v Trnave trápia problémy s obsadením stopérskeho postu, na ktorom tréner Ján Kozák nemôže z rôznych príčin počítať s kapitánom Martinom Škrtelom, Lukášom Štetinom, Norbertom Gyömbérom či Denisom Vavrom. Verí však, že hráči nastúpia dobre nastavení v hlavách a pobijú sa o úspešný výsledok.

Na ten zatiaľ slovenská reprezentácia proti "oranjes" čaká. Oba doterajšie vzájomné zápasy prehrala - v osemfinále MS 2010 v Juhoafrickej republike podľahla 1:2 a v máji 2012 v príprave v Rotterdame 0:2. Pamätníkmi šampionátovej prehry sú v súčasnom kádri SR už len traja hráči - Marek Hamšík, Juraj Kucka a Peter Pekarík. "Holanďania sú v prvom rade veľmi atraktívny súper pre domáce publikum, ale aj pre nás hráčov. Preferujem takéto zápasy. Je to silný európsky tím, v kádri má obrovské mená," uviedol Hamšík, ktorý pre zranenie vynechal marcový víťazný turnaj v thajskom Bangkoku.

Trénera Kozáka čaká jubilejný 50. duel na lavičke slovenského tímu. Jeho bilancia je zatiaľ výrazne priaznivá - 28 výhier, 9 remíz a 12 prehier. Konfrontáciu s "oranjes" víta: "Teším sa na Holandsko aj Maroko, je to v oboch prípadoch kvalita. Verím, že sa naši chlapci dobre nastavia v hlavách. Chceme s oboma súpermi odohrať dobré zápasy. Holandsko je mužstvo, ktoré bolo v Európe dlhodobo dominantné. Na ME 2016 ani MS 2018 sa Holanďania síce nedostali, čo je nová situácia. Snažia sa opäť dostať na vrchol, pretože disponujú veľkým množstvom kvalitných hráčov a na lavičke majú nového skúseného trénera. Motivácia pre holandských hráčov dostať sa do kádra je veľká, takže o to ťažšie to pre nás bude," povedal Kozák.

Holandský tím prechádza obmenou po tom, ako sa neprebojoval na dva finálové turnaje po sebe - EURO 2016 a MS 2018. Nadviazať na úspechy v podobe finálových účastí na MS 1974, 1978, 2010 či zisk titulu majstra Európy (1988) sa pokúsi generácia okolo Jaspera Cillessena, Virgila Van Dijka, Georginia Wijnalduma a Memphisa Depaya. Trénerom tímu je Ronald Koeman, ktorý debutoval 23. marca prehrou 0:1 s Anglickom v prípravnom zápase v Amsterdame. O tri dni neskôr si jeho zverenci vylepšili renomé, keď v Ženeve zdolali úradujúcich majstrov Európy Portugalčanov 3:0.

Zápas Slovensko - Holandsko sa hrá po skončení európskych ligových súťaží. Hráčom už môžu behať myšlienky po voľne a dovolenkách, ale v národnom tíme sa laxný prístup nenosí a Kozák vôbec nemá obavy, že by po fyzickej stránke niečo podcenili. "Mali síce voľno, ale bez pohybu dlho nevydržia. Každý z nich sa chcel pripraviť na tento zraz čo najlepšie. Sú profesionáli a futbal je ich chlebík. Uvidíme, ako budú vyzerať po futbalovej stránke, ale fyzická stránka by nemala byť problém."

Domáce zápasy slovenského tímu videlo zatiaľ 996.564 divákov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) očakáva vo štvrtok v Trnave účasť miliónteho fanúšika, pre ktorého pripravil prekvapenie. Priamy prenos zo stretnutia odvysiela JOJ Plus.

Po zápase s Holandskom sa Slováci predstavia v ďalšom prípravnom súboji proti Maroku. S africkým účastníkom MS 2018 v Rusku si zmerajú sily v pondelok 4. júna o 20.00 h v Ženeve.

V ďalšom asociačnom termíne odohrajú Slováci 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom, o štyri dni neskôr ich čaká premiérové vystúpenie v Lige národov proti domácej Ukrajine. Druhý súper SR v novovytvorenej súťaži je Česko.