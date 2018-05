TASR

AHL: Toronto s Marinčinom vyhralo úvodné finále Východnej konferencie

Slovenský hokejista si v zápase pripísal dva strelecké pokusy a plusový bod.

Na archívnej snímke slovenský hráč Martin Marinčin. — Foto: TASR/AP

New York 20. mája (TASR) - Hokejisti Toronta Marlies v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom úspešne vstúpili do finále play off Východnej konferencie zámorskej AHL.

V úvodnom zápase na domácom ľade zdolali Lehigh Valley Phantoms 4:3 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá. Marinčin si v zápase pripísal dva strelecké pokusy a plusový bod.