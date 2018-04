Dobré noviny

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Neučte vaše dieťa, že slovko prepáč všetko vyrieši. Aby ho nepoužívalo ako zbraň, naučte ho radšej túto výchovnú fintu

Povedať „prepáč“ nestačí a deti by to mali vedieť. Vyskúšajte tento jednoduchý výchovný trik a z vášho dieťaťa vyrastie lepší človek.

BRATISLAVA 29. apríla - Rodičia svoje deti odmalička učia tri „čarovné slovíčka“: prosím, ďakujem a prepáč. Pri poslednom z nich si však dávajte veľký pozor, aby sa neobrátilo proti vám. Ak totiž deti naučíte, že stačí povedať jedno „prepáč“ a všetko je zase v poriadku, ako by sa nič nestalo, máte po výchove! Mali by ste preto poznať tento výchovný trik, vďaka ktorému sa vám podarí z vášho dieťaťa vychovať lepšieho človeka.

Nemá to byť iba naučená formulka

Možno ste sa aj vy stretli s ospravedlneniami, pri ktorých ste veľmi dobre videli, že ho druhý človek vyslovuje bez akýchkoľvek výčitiek. Toto správanie môže mať pôvod už v jeho detstve. Povedať „prepáč“ a naozaj svoju chybu ľutovať, sú totiž dve rozdielne veci. A už deti by sa mali naučiť, že obyčajné ospravedlnenie nestačí na to, aby im bolo odpustené, ak za ním nenasledujú nejaké kroky k náprave a ak to nemyslia naozaj úprimne.

Keď sa dve deti hrajú s kockami a jedno druhému pokazí jeho stavbu, malý staviteľ sa rozplače, pretože bude mať krivdu. Ak by druhé dieťa zamrmlalo prepáč a odišlo by, nič by sa nevyriešilo. Ak hneď začne uplakanému dieťaťu pomáhať stavbu nanovo postaviť, je po plači a deti sa opäť spolu kamarátsky hrajú. Ako teda deti naučiť, aby sa vedeli správne ospravedlniť?

3 jednoduché kroky lepšie ako „prepáč“

Predstavte si situáciu, v ktorej jedno dieťa urobí niečo zlé a ani mu nenapadne ospravedlniť sa. Rodič mu začne dohovárať, aby povedalo „prepáč“. No pozor na to, aby toto slovo nezačalo používať ako zbraň, ktorou sa bude vždy brániť. Je tu však aj iné riešenie.

1. Jasne dieťaťu vysvetlite, že druhá osoba bola zranená a že to, čo urobilo, jej ublížilo alebo že je kvôli tomu smutná.

2. Zdôraznite, čo urobilo, keď tým niekomu ublížilo. Opýtajte sa dotknutej osoby, či je v poriadku, aby sa dieťa utvrdilo v tom, že urobilo niečo zlé.

3. Pomôžte dieťaťu napraviť to a dohodnite sa s ním, že sa to už nestane. Je to niečo ako pýtanie si záruky.

Tento prístup opísala vo svojej knihe o výchove Heather Shumakerová a vo svojom blogu to zhrnula Michelle Wooová. Deti vďaka nemu naučíte empatii, musíte im však ísť príkladom. Výsledkom bude, že aj keď vyrastú, nebude pre ne ťažké vcítiť sa do situácie iných a dokážu nielen povedať „prepáč“, ale zlé správanie budú naozaj ľutovať a budú ho snažiť napraviť. Skúste to s vašimi deťmi a uvidíte, ako to funguje!