TASR

Včera o 20:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V Senici sa zhromaždila 'za slušné Slovensko' približne tisícka ľudí

Na snímke účastníci zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko v Senici 12. marca 2018. — Foto: TASR - Vladimír Miček

Senica 12. marca (TASR) – V Senici pripravili zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko na rozdiel od iných miest namiesto minulého piatka v pondelok. Organizátori ho prispôsobili termínu, kedy vládny Smer-SD organizoval v tamojšom kultúrnom dome oslavy MDŽ.

Na Námestí oslobodenia vystúpil aj pamätník protestných zhromaždení v roku 1989 Jozef Jagušák. „Sme tu stále za to isté a jediné – za slobodu. Problematické je to v tom, že každý si pod slobodou predstavuje úplne niečo iné. S odstupom času môžem povedať, že keď budete žiť slobodu bez zodpovednosti, môže sa táto sloboda zvrhnúť na svojvôľu. Myslím si, že tu teraz stojíme preto, aby sme zabránili, aby si v budúcnosti niektorí tú slobodu obrátili na svojvôľu,“ upozornil na paralelu s rokom 1989 Jagušák.

Po študentoch a hudobnom programe zakončil vystúpenie slovenskou hymnou spevák a muzikálový herec Ján Slezák. „Ja som Seničan a som Záhorák, takže je jasné, že som prišiel podporiť túto akciu. Takéto akcie majú význam. Ak má byť niekto opozíciou voči každej vláde a to nehovorím o tom, že ja to pociťujem hlavne voči tejto, tak to majú byť obyčajní ľudia. Majú to byť takí ľudia, ktorí vedia, ako to na Slovensku v skutočnosti funguje," povedal TASR Slezák.

Na zhromaždenie podľa odhadov prišlo asi tisíc ľudí. „Na Senicu je to pekná účasť, zvlášť ak ide o pondelok večer. Je to počas pracovného týždňa a ja som na Seničanov hrdý, že sem prišli. Pevne verím, že už tieto akcie nebudú pokračovať z dôvodu, že nebude treba. Na druhej strane, ak to bude potrebné, zídeme sa tu opäť,“ doplnil spevák.

Jedným z hlavných organizátorov zhromaždenia bol Peter Bolebruch. „Išiel som do tohto zhromaždenia s tým, že chcem, aby čo najviac ľudí venovalo pozornosť zmene. Keby pokračovali protesty inde na Slovensku, budeme aj my v Senici. Pevne verím, že to nebude treba,“ vyhlásil Bolebruch. „Aby sme nepokračovali, bude musieť prísť k demisii vlády a musia byť vyhlásené predčasné voľby, aby sme si zvolili ľudí, ktorí budú schopní urobiť zmenu. Je mnoho šikovných ľudí, ktorí by vedeli spraviť poriadok,“ dodal.

Minulý piatok sa vo viacerých slovenských mestách uskutočnili zhromaždenia, ktorými ľudia reagovali na napätú situáciu v krajine po nedávnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.