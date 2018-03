TASR

Chránené dielne predstavia svoje výrobky na veľkonočných trhoch

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 12. marca (TASR)- Veľkonočné trhy chránených dielní z celého Slovenska dotvoria atmosféru nadchádzajúcich sviatkov v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v hlavnom meste. TASR o tom informoval v pondelok jeho tlačový a komunikačný odbor.

Na tradičnom podujatí svoje umenie a šikovnosť predstavia chránené dielne od pondelka 12. marca do stredy 14. marca 2018, v čase od 9. do 14. h v strednej budove ministerstva. Trhy budú prístupné pre širokú verejnosť. "Pre chránené dielne je to jedinečná príležitosť spropagovať a prezentovať svoje výrobky," uviedol odbor.

K veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patria maľované vajíčka, ručne pletené korbáče, pohľadnice, venčeky, prestierania a výrobky z majoliky či z keramiky. Návštevníci veľkonočných trhov chránených dielní sa môžu tešiť na ručne vyrobené predmety z dielní telesne a mentálne postihnutých ľudí. Súčasťou pestrého sortimentu bude bižutéria či hrnčiarske výrobky, uzavrel odbor.