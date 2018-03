TASR

Žene povedali, že jej nenarodené dieťa zomrie. Ona sa napriek vojne vybrala do susednej krajiny, aby ho porodila zdravé

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Tel Aviv 9. marca (TASR) - Sýrčanka, ktorá prekročila hranice zo svojej vlasti do Izraela, aby sa postarala o to, že jej bábätko prežije jej vážne tehotenské komplikácie, v poriadku porodila. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa pôrodnice v meste Haifa.

Tehotná žena uviedla, že miestny lekár v Sýrii jej povedal, že sa jej placenta zachytila medzi svaly maternice a musí si vybrať, či zachráni svoj život alebo život nenarodeného bábätka. Lekár nevedel zachrániť oboch.

Žena sa chcela dostať do modernejšej nemocnice a tak odcestovala do sýrskeho hlavného mesta Damask, kam ale kvôli bojom nedorazila.

Sýrčanka sa potom vydala na juh do Izraela, ktorý je so Sýriou formálne vo vojne, a chcela dosiahnuť povolenie na vstup do krajiny z humanitárnych dôvodov. To sa jej podarilo a v Rambamovej nemocnici v Haife jej urobili komplikovaný cisársky rez.

Ako žena uviedla, jej manžel o zákroku nevedel. Keď vo vysokom štádiu tehotenstva odchádzala zo Sýrie, s ním i s deťmi sa naposledy sa rozlúčila.

Hoci sú Sýria a Izrael odvekými nepriateľmi, po vypuknutí sýrskej občianskej vojny v roku 2011 začal Izrael liečiť ranených Sýrčanov vo svojich nemocniciach v severnej časti krajiny. Izrael občas podniká nálety na vojenské ciele na území Sýrie.

Izraelský rozhlas informoval, že žena a jej dieťa sa medzitým vrátili do Sýrie.