TASR

Dnes o 14:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prievidza má ambíciu stať sa turistickým centrom hornej Nitry

Konkrétne opatrenia samosprávy budú vychádzať z možností finančných zdrojov ako i potenciálu mesta.

Prievidza, ilustračná snímka. — Foto: TASR

Prievidza 26. februára (TASR)- Prihliadať na historický odkaz a tradíciu baníctva, ponúknuť zážitky spojené s kultúrou, športom i gastronómiou chce samospráva Prievidze v rámci rozvoja turizmu v meste. Odkazuje na to koncepcia rozvoja cestovného ruchu, ktorú na svojom rokovaní v pondelok schválili prievidzskí mestskí poslanci.

"Materiál sme nechali spracovať práve z toho dôvodu, aby sme zistili, ako sme na tom v oblasti cestovného ruchu. Nechcem tým povedať, že nevieme, ako sme na tom a čo chceme robiť, ale potrebovali sme na to nezávislý a nestranný pohľad, preto sme oslovili nezávislú inštitúciu, ktorá sa venuje cestovnému ruchu v rámci celého Slovenska," povedala Ivona Vojtášová, vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu Mestského úradu v Prievidzi.

Koncepciu organizácia spracovávala aj v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región horná Nitra-Bojnice a Turisticko-informačnou kanceláriou mesta Prievidza niekoľko mesiacov. Využila pritom i empirické výskumy či dotazníky. "Je to metodický materiál, na ktorom môžeme začať stavať konkrétne aktivity v oblasti cestovného ruchu v meste a aj regióne. Neberieme ho ako dogmatický materiál, ktorý nám stanovuje nejaké hranice a my za ne nepôjdeme. Považujeme ho za motiváciu, aby sme vedeli pod odborným dohľadom riešiť cestovný ruch do budúcnosti," ozrejmila ďalej Vojtášová.

Dokument podľa nej popisuje v odporúčaniach konkrétne tri časti, ktorými je Prievidza svojím spôsobom špecifická a ktorými sa možno odlišuje od ostatných regiónov alebo destinácií. "My môžeme stavať budúcnosť cestovného ruchu na baníckej tradícii, ktorá tu v rámci regiónu existuje už viac ako 100 rokov. Ďalšie odporúčanie bolo ponímať Prievidzu ako zelené mesto v pohybe, to znamená pokračovať v športovej prezentácii, pretože mesto Prievidza aj v minulosti malo silné športové zázemie. Ďalšie odporúčanie bola gastronómia a kultúra. To sú oblasti, ktoré sú súčasťou cestovného ruchu vo všeobecnosti," konkretizovala.

Konkrétne opatrenia samosprávy budú vychádzať z možností finančných zdrojov ako i potenciálu mesta. Prvou z aktivít, ktorá už vychádza z koncepcie, bude medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu, pričom jej ťažiskovou témou bude elektromobilita.

Na realizácii opatrení by mala prievidzská samospráva spolupracovať i s ďalšími mestami, OOCR ako i Bojnicami, ktoré majú rovnako vypracovanú koncepciu rozvoja turizmu. Zámerom miest je v tejto súvislosti ponúknuť turistom toľko možností, aby sa tam zdržali viac ako jeden deň. "K tomuto budeme samozrejme potrebovať dobudovať aj infraštruktúru. Hlavná je cestná infraštruktúra, potom ubytovacie zariadenia a podobne," dodala Vojtášová.