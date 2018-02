Dobré noviny

Včera o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemecké mestá zavedú bezplatnú hromadnú dopravu. Chcú tak bojovať za čistejší vzduch

Európska komisia zdvihla varovný prst. Jedna z ohrozených členských krajín prichádza s riešením problému.

Ilustračná foto — Foto: Pexels.com

BRUSEL/BERLÍN 16. februára - Len nedávno zniesla Európska komisia ostrú kritiku smerujúcu k deviatim členským krajinám Európskej únie. Medzi krajiny, ktoré boli skritizované za nedodržiavanie limitov týkajúcich sa emisií oxidov dusíka, patrí aj Nemecko. Všetky krajiny mali na požiadavku eurokomisára pre životné prostredie Karmenu Vella do konca januára predložiť pripravené opatrenia na vyriešenie problému.

Najmä návrhy ministrov z Nemecka a z Veľkej Británie nepresvedčili a hrozí im súd. „Každý rok predčasne zomiera 400-tisíc ľudí preto, lebo v riešení tohto problému žalostne zlyhávame,“ vyjadril sa Vella.

Opatrenia v Nemecku

„Aj s ohľadom na Európsku komisiu sa môžeme posunúť, iba ak pre dvadsiatku miest, ktoré nespĺňajú limit 40 mikrogramov a majú cez 50, vymyslíme veľmi špecifické opatrenia,“ uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová. Nemecká vláda sa tak rozhodla o radikálnu zmenu. V piatich mestách s najznečistenejším vzduchom sa najvyšší predstavitelia rozhodli zaviesť bezplatnú hromadnú dopravu. V prípade, že by sa projekt osvedčil a bol úspešný, mohol by sa rozšíriť po celom Nemecku.

Nemecko verí, že práve bezplatná verejná doprava pomôže mestám a zároveň tak aj uspokojí podmienky Bruselu. Okrem tohto opatrenia by mali byť doplnené aj nízkoemisné zóny či podpora elektromobilov. Vláda uviedla, že najneskorší termín na zavedenie nových pravidiel by mal by do konca roka 2018. Väčšina dopravných podnikov v Nemecku patrí priamo mestám. Doposiaľ nie je jasné, koľko vláda prispeje na nový projekt. Okrem tejto nezodpovedanej otázky je tu ďalší problém a to so záchytnými parkoviskami, ktorých je stále málo.