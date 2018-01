Kristína Jurzová

Včera o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ako sme žili v socializme: Fotky Antona Podstraského ukazujú každodennú realitu v Československu

V jeho ponímaní reálny socializmus naberá ešte väčšiu realitu. Čierno-biele fotografie ukazujú čierno-biely svet. Rozvoj aj úpadok v čase veľkého budovateľstva.

Socialistický realizmus v jednom z jeho obľúbených pohostinstiev. — Foto: archív Anton Podstraský

BRATISLAVA 29. januára (Dobré noviny) - Narodil sa na Slovensku, no takmer nikto tohto umelca nepozná. Neprávom. Vďaka svojmu fotoaparátu a zmyslu pre detail totiž dokázal to, čo málokto. Anton Podstraský (1939 - 2007) zachytil objektívom "reálny socializmus". Realisticky a bez prikrášľovania.

Dobová slovenská tlač ako Smena, Večerník Bratislava, Roháč či Nedeľná Pravda jeho zábery publikovali. Pasovali totiž do kontextu článkov, ktoré sa zameriavali na socialistického človeka a problematické ľudské vzťahy. Rodák z obce Pružina však iba poukazoval na to, ako to v skutočnosti bolo. S iróniou a nezameniteľným zmyslom pre detail. Cielene dokumentoval bežný život ľudí z nižších spoločenských vrstiev a ich bezútešnosť a úpadok v čase veľkého socialistického budovateľstva.

Na strednej škole vyštudoval odbor rezbárstvo a neskôr študoval fotografiu. Začínal ako fotograf vo filmovom štúdiu Slovenského filmu v Bratislave, kde pôsobil dlhých 14 rokov. Od polovice 70. rokov pôsobil ako fotograf na voľnej nohe. Námety bežne hľadal v uliciach Bratislavy, na známom trhovisku Miletička, v krčmách, na sídliskách či v rómskych osadách. Tu našiel svojich hrdinov – rôzne stratené existencie a outsiderov, alkoholikov či obyčajných ľudí – často smutných a rezignovaných.

„Tá najväčšia ľudská spodina, odpad, má niečo do seba... V tom je to tiež fantastické. V tej chudobe, v tých podmienkach, v tom prostredí, tam je väčšia možnosť vzniku umenia,“ povedal v dokumente, ktorý o ňom nakrútila Slovenská televízia v polovici 90. rokov.

Fotenie bolo jeho všetko

Jeho povolanie však nebolo úplne bez rizika. Do konfliktu sa dostal s vtedajším vedením štátu, ktoré ho poslalo do väzenia za „hanobenie republiky a jej socialistického zriadenia“. Neraz však dostal "cez hubu" aj priamo na ulici od ľudí, ktorým sa jeho činnosť nepozdávala. Vždy sa však snažil zachrániť aspoň fotoaparát, pretože to bolo jeho "všetko". Pohybovanie sa v tomto prostredí však na ňom zanechalo stopu. On sám totiž prepadol alkoholizmu a skončil v liečebni. Ani tu však nezaháľal a fotil ľudí aj z tohto prostredia.

V posledných rokoch života mal Podstraský vážne zdravotné problémy a v roku 2007 mu amputovali nohu. Zemrel o niekoľko mesiacov neskôr, 21. augusta 2007 v Bratislave.

Hoci sa jeho čierno-biele snímky neraz objavili v tlači, laická i odborná verejnosť oceňuje ich autentickosť až po dlhých desaťročiach.

— Foto: archív Anton Podstraský

— Foto: archív Anton Podstraský

— Foto: archív Anton Podstraský

— Foto: archív Anton Podstraský

