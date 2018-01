TASR

Spartak Moskva získal na hosťovanie Maksimoviča z Neapola

V kádri by mal nahradiť zraneného ruského stopéra Georgiho Džikiju.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Moskva 26. januára (TASR) - Ruský futbalový klub Spartak Moskva získal na hosťovanie do konca sezóny obrancu Nikolu Maksimoviča z SSC Neapol. V kádri by mal nahradiť zraneného ruského stopéra Georgiho Džikiju.

Maksimovič prišiel do Neapola pred sezónou z Turína, no nepresadil sa do základnej zostavy a nastúpil iba na štyri zápasy vo všetkých súťažiach.

Džikija si minulý týždeň roztrhol väzy v kolene, čaká ho niekoľkomesačná pauza a pravdepodobne príde aj o domáce majstrovstvá sveta. Informovala agentúra AP.