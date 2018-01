TASR

Šokujúci triumf Dressena v Kitzbüheli: Bol to môj sen

Pre dvadsaťštyriročného Nemca to bolo vôbec prvé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára.

Nemecký lyžiar Thomas Dressen oslavuje v cieli víťazstvo v zjazde mužov Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom stredisku Kitzbühel 20. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Kitzbühel 20. januára (TASR) - Nemecký lyžiar Thomas Dressen sa stal prekvapujúcim víťazom sobotňajšieho zjazdu Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Na legendárnom Hahnenkamme finišoval v čase 1:56,15 min a na druhú priečku odsunul Švajčiara Beata Feuza (+0,20 s). Tretí bol s mankom 0,41 s domáci Hannes Reichelt, ktorý v kitzbühelskom zjazde triumfoval v roku 2014. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Pre dvadsaťštyriročného Dressena to bolo vôbec prvé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára. Doteraz najlepší výsledok dosiahol vlani v decembri, keď obsadil tretiu priečku v zjazde v americkom Beaver Creeku. Na 3312 m dlhej zjazdovke Streif odštartoval ako 19. v poradí a išiel proti času vtedajšieho lídra Feuza. Od úvodu predvádzal agresívnu jazdu, vyhol sa väčším chybám a už na treťom medzičase viedol. Na piatom mal dokonca náskok 0,53 s, z ktorého bolo v cieli dvadsať stotín.

Dressen sa stal prvým nemeckým víťazom zjazdu v Kitzbüheli od roku 1979, keď sa to podarilo Seppovi Ferstlovi, a iba tretím v histórii. Zároveň to bol premiérový nemecký triumf v tejto disciplíne vo SP od roku 2004. "Je to úžasné. Vždy bol môj sen raz vyhrať zjazd Svetového pohára a ešte k tomu v Kitzbüheli. Je to neuveriteľné," povedal Dressen.

Hahnenkamm opäť predviedol svoju náročnosť, niekoľko pádov si však našťastie nevyžiadalo žiadne vážnejšie zranenia. Do cieľa neprišli napríklad Talian Christof Innerhofer či Francúz Johan Clarey. Chybám sa nevyhli víťaz z roku 2015 Kjetil Jansrud z Nórska, či jeho krajan Aksel Lund Svindal, ktorý vyhral v Kitzbüheli trikrát super-G. Mimo prvú sedmičku skončili aj víťazi z predchádzajúcich dvoch rokov Taliani Peter Fill (2016) a Dominik Paris (2017 a 2013).

Na čele celkového poradia SP je stále Rakúšan Marcel Hirscher (974 bodov) pred Nórom Henrikom Kristoffersenom (800), ani jeden z nich v sobotu neštartoval. Tretí je Aksel Lund Svindal (666). Na čele poradia disciplíny je Svindal o desať bodov pred Feuzom.