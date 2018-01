Dobré noviny

Cyklista si po páde napravil rameno, aby dokončil etapu. Fanúšikovia sú z neho nadšení

Nezľomnú vôľu preukázal aj napriek škaredému zraneniu.

SYDNEY/BRATISLAVA 19. januára - „Niektoré momenty sú ťažšie než iné,“ týmito slovami okomentoval svoj príspevok na Twitteri cyklista tímu FDJ Steve Morabito. Príspevok pozostával z dvoch fotografií, na ktorých Morabito stojí s vyrovnanou pravodou rukou a na druhej drží v náručí svoje dieťa.

Na celom príbehu je najzaujímavejší práve záber na vyrovnanú ruku. Morabito sa totiž na pretekoch 2. etapy WorldTour v sezóne 2018 Santos Tour Down Under škaredo zranil - vykĺbil si pri páde rameno. Nezlomná vôľa ho však priviedla k nápadu, že rameno by si mohol sám napraviť a preteky dokončiť.

Keď Morabitovo samoošetrenie videli doktori, nemohli sa na to pozerať a odporučili mu, aby okamžite odišiel na vyšetrenie do nemocnice. O tom však Morabito nechcel ani počuť a tak nasadol na bicykel a etapu dokončil. Do cieľa prišiel na 123. mieste.

Fanúšikovia ale aj jazdci neskrývali obdiv nad Morabitovou nezlomnou vôľou, k jeho počinu sa na Twitteri vyjadril aj jeho tímový kolega Tobias Ludvigsson.

Hoci sa Morabito vďaka tomuto činu stal na chvíľu hrdinom, na tretiu etapu už nedosiahol. „Prišli sme do Stevovej izby a bol s ním aj doktor. Videli sme, že má problém vôbec si obliecť si tričko. Mal veľké bolesti, tak sme sa rozhodli, že na pretekoch skončil. Je to škoda,“ prezradil pre Cyclingnews Jussi Veikkanen z tímu FDJ.

Morabito síce skúšal pred treťou etapou trénovať, no bolesti boli príliš veľké a tak na pretekoch skončil.

Prekliate rameno

Švajčiar Morabito má veľmi bohatú zbierku zranení svojho ramena.

Prvýkrát si vykĺbil pravé rameno pri zrážke s motorkou na Vuelte v roku 2014, ľavé si zase zranil na Giro d'Italia v roku 2008. Na Vuelte síce pokračovať nemohol, no na Gire odjazdil ďalších päť etáp.