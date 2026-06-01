Nekúpil by si ich ani on. Gastroenterológ radí, ktorým potravinám sa treba vyhnúť pri problémoch s trávením
Aj zdravé možnosti v supermarkete nemusia byť zdravé pre všetkých.
Ak máte problémy s nadúvaním a vaše trávenie nie je ideálne, vyhnúť by ste sa mali aj inak zdravým potravinám. Popredný austrálsky gastroenterológ Paul Froomes svojim sledovateľom ukázal, ktoré potraviny odporúča úplne vyradiť z jedálnička ľuďom, ktorí trpia zápalom čriev.
„Nafúknuté brucho robí naraz tri veci – hromadí plyn, nasáva vodu a spomaľuje pohyblivosť,“ hovorí expert, podľa ktorého konzumácia nasledujúcich jedál všetky príznaky ešte zhoršuje. Na čo si dať teda pozor?
5. Cibuľa a cesnak
Hoci sa cibuľa a cesnak vo všeobecnosti považujú za zdraviu prospešné, obsahujú fruktány, ktoré niektorým ľuďom sťažujú trávenie. Je pritom jedno, či ide o ich surovú, varenú podobu, prípadne je len ukrytá v polievke či šalátovom dresingu. „Fruktány sa zle vstrebávajú, vtiahnu vodu do čreva a môžu fermentovať. U niektorých ľudí to môže spôsobovať bolestivé nadúvanie a nafukovanie,“ vysvetľuje.
4. Inulín a vláknina z čakanky
Čakanka je súčasťou mnohých proteínových tyčiniek či práškov a považuje sa za prebiotikum šetrné k črevám. Tí, ktorí bojujú s nadúvaním, však na ňu môžu reagovať zle. „Ak ju znášate dobre, je to fantastická vec, ale ľudia s nadúvaním ju fakt nemôžu,“ hovorí Paul a dodáva: „Je to ako prilievanie benzínu do ohňa.“
3. Polyoly
Ďalšou zložkou potravín, na ktorú lekár upozorňuje, sú polyoly.