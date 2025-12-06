Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi
Odjakživa mala v sebe jemnosť a tajomnosť.
Osud jej nenadelil iba talent, ale aj obrovskú silu čeliť ťažkým skúškam života. Obľúbená herečka Soňa Norisová je už 18 rokov šťastná pri tichom profesionálovi a džentlmenovi zo starej školy, no predtým prežila neľahké momenty. Ako mladé dievča tvorila pár s Dušanom Cinkotom, ktorý otvorene hovorí, že ich vzťah prefetoval. Práve vďaka Soni našiel herec vôľu prvýkrát bojovať so svojimi démonmi.
Tajomnosť a jemnosť
Soňa Norisová bola mladou začínajúcou herečkou, keď sa v električke stretla s Dušanom Cinkotom. Do reči sa však dali až na konkurze do Radošinského naivného divadla. „Vtedy to bolo také vau,“ priznal pre Markízu Dušan Cinkota a prezradil, že Soňa ho zaujala svojou nedostupnosťou.
„Mala v sebe neuveriteľnú tajomnosť, zároveň jemnosť a bola hrozne ženská,“ opisoval ich prvé kontakty, ktoré prerástli do vzťahu. Ten napokon Dušan Cinkota zničil drogami – v čase svojej najväčšej slávy bral pervitín a so svojou partiou bol už taký rozbehnutý, že nedokázal prestať. Drogy vraj do seba „ládoval“, prestal chodiť aj do práce a všetko sa rozpadalo ako domček z kariet.
Nič iné si nezaslúžil
„Vzťah so Soničkou som prefetoval. Bola to úplne moja vina a nevedel som to riešiť ani vtedy a neviem to riešiť ani teraz. Sa to tak proste stalo a je mi to ľúto. Ten vzťah som zničil drogami,“ hovoril v relácii Spoveď herec.
„Toto bol vzťah, ktorý som pokazil ja. Ja vo všeobecnosti ťažko prežívam rozchody a tento som prežíval mimoriadne ťažko, takže si na to veľmi dobre pamätám. Ale nič iné som si vtedy nezaslúžil,“ pokračoval v rozprávaní Cinkota. Bola to práve Soňa Norisová, vďaka ktorej si uvedomil, že musí vyhľadať pomoc, inak neprežije. Keď sa obzrel za seba, videl len spúšť a zničených blízkych ľudí.