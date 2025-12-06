Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi - Dobré noviny
Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi
Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.
Dušan Cinkota a Soňa Norisová. — Foto: Reprofoto TV JOJ - Spoveď; Promo fotografie Policie Modrava - Archiv TV Nova / Tomáš Martínek

Odjakživa mala v sebe jemnosť a tajomnosť.

Osud jej nenadelil iba talent, ale aj obrovskú silu čeliť ťažkým skúškam života. Obľúbená herečka Soňa Norisová je už 18 rokov šťastná pri tichom profesionálovi a džentlmenovi zo starej školy, no predtým prežila neľahké momenty. Ako mladé dievča tvorila pár s Dušanom Cinkotom, ktorý otvorene hovorí, že ich vzťah prefetoval. Práve vďaka Soni našiel herec vôľu prvýkrát bojovať so svojimi démonmi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3248708301921519&set=a.156666164459097

Tajomnosť a jemnosť

Soňa Norisová bola mladou začínajúcou herečkou, keď sa v električke stretla s Dušanom Cinkotom. Do reči sa však dali až na konkurze do Radošinského naivného divadla. „Vtedy to bolo také vau,“ priznal pre Markízu Dušan Cinkota a prezradil, že Soňa ho zaujala svojou nedostupnosťou.

Podarilo sa nám nájsť svoju polovičku, hovorí Zuzka Norisová.
Prečítajte si tiež: V štrnástich sa spolu ocitli pred kamerou. Zuza Norisová a Ondrej Kovaľ majú aj po rokoch trik proti ponorke

„Mala v sebe neuveriteľnú tajomnosť, zároveň jemnosť a bola hrozne ženská,“ opisoval ich prvé kontakty, ktoré prerástli do vzťahu. Ten napokon Dušan Cinkota zničil drogami – v čase svojej najväčšej slávy bral pervitín a so svojou partiou bol už taký rozbehnutý, že nedokázal prestať. Drogy vraj do seba „ládoval“, prestal chodiť aj do práce a všetko sa rozpadalo ako domček z kariet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dusan Cinkota (@dusancinkota)

Nič iné si nezaslúžil

„Vzťah so Soničkou som prefetoval. Bola to úplne moja vina a nevedel som to riešiť ani vtedy a neviem to riešiť ani teraz. Sa to tak proste stalo a je mi to ľúto. Ten vzťah som zničil drogami,“ hovoril v relácii Spoveď herec.

Dušan Cinkota s manželkou Zuzkou v roku 2011
Prečítajte si tiež: Z basy jej písal, nech si nájde iného. Manželka Zuzka na Dušana Cinkotu čakala celých šesť rokov

„Toto bol vzťah, ktorý som pokazil ja. Ja vo všeobecnosti ťažko prežívam rozchody a tento som prežíval mimoriadne ťažko, takže si na to veľmi dobre pamätám. Ale nič iné som si vtedy nezaslúžil,“ pokračoval v rozprávaní Cinkota. Bola to práve Soňa Norisová, vďaka ktorej si uvedomil, že musí vyhľadať pomoc, inak neprežije. Keď sa obzrel za seba, videl len spúšť a zničených blízkych ľudí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1450082494749&set=pb.1313838743.-2207520000&type=3

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

