Objavil Bibliu a mal v tom jasno. Jake z Dva a pol chlapa sa ocitol v sekte, no dokázal odísť

Mal len 10 rokov, keď sa preslávil ako malý Jake Harper v obľúbenom seriáli Dva a pol chlapa. Herec Angus Turner Jones v jednom za najúspešnejších sitkomov po boku Charlieho Sheena rástol pred očami divákov, ktorí milovali jeho hlášky. V roku 2012 ale v jeho živote nastala radikálna zmena. Jake, teda Angus, natočil video pre kresťanskú organizáciu Forerunner Christian Church. Divákov v ňom nabádal, aby sa na seriál prestali pozerať a označil ho za plný odpadu. Vstúpil do jednej z cirkví a neskôr dokonca až do sekty. Toto je jeho príbeh.

V Biblii našiel všetko, čo hľadal

Keď mal Angus 17 rokov, začal byť silno veriacim. Čítal Bibliu a začal hľadať kostol, ktorý by pravidelne navštevoval. Každú nedeľu chodil do troch alebo štyroch kostoloch, kým nenarazil na Cirkev adventistov siedmeho dňa. Adventisti očakávajú druhý príchod Ježiša Krista, kedy budú podľa ich učenia tí spravodliví vzatí do neba. Meradlom ich života je Biblia. „Zrazu mi bolo všetko jasné. Všetko bolo v Biblii,“ priznal vtedy Angus. Novo objavené náboženstvo ale nebolo v súlade s tým, čo robil v súkromnom živote.

V seriáli Dva a pol chlapa hral rolu Jakea, 10-ročného chlapca, ktorý žil so svojím rozvedeným otcom a strýkom, ktorý holdoval alkoholu, drogám a nezáväznému sexu. Jake bol neskôr ako starší v seriáli zobrazovaný ako ťažký používateľ marihuany a ako chlapec, ktorý mal sexuálne vzťahy so staršími ženami.

Seriál mal plniť plán zla

„Zľahčovali sa tam veci, ktoré sú reálnymi problémami ľudí. Bol som pokrytec, pretože sa mi mnohé veci nepáčili, ale aj tak som pokračoval v nakrúcaní a nechal som si za to platiť,“ povedal pre portál KHOU Jones, ktorý za jednu epizódu dostal 300-tisíc dolárov a bol jednou z najlepšie platených detských hviezd. Keď sa ale pripojil k Cirkvi adventistov siedmeho dňa, začal sitkom verejne kritizovať.

„Ľudia hovoria, že je to len zábava. Preštudujte si ale niečo o vplyvoch televízie na váš mozog a prisahám vám, že sa rozhodnete zmeniť svoj postoj k televízii, najmä k tomu, čo pozeráte,“ hovoril. Nevedel sa zmieriť s účinkovaním v televíznej šou, pretože podľa neho takto pomáhal „plánu zla“.

Prekliaty seriál

Vo videách prosil fanúšikov, aby prestali šou sledovať a aby si prestali plniť hlavy bordelom. „Nemôžete byť skutočným bohabojným človekom a byť v takejto televíznej šou,“ hovoril vtedy 19-ročný Angus, ktorého slová tvorcov seriálu poriadne nahnevali. Z jeho výrokov bola znepokojená aj jeho mama, ktorá si myslí, že kresťanská organizácia, ku ktorej sa pridal, má na neho negatívny vplyv. Charlie Sheen, ktorý bol hlavnou hviezdou šou, ale v roku 2011 dostal „padáka“ kvôli problémom s tvorcami, povedal, že po tomto incidente je jasné, že seriál je prekliaty.

