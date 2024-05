Urobil niečo, čo nik pred ním a ani po ňom. Vedec strčil hlavu do časticového urýchľovača a prežil

Za normálnych okolností by mu nikdy ani len nenapadlo, aby to urobil, v tej chvíli si však myslel, že všetko je maximálne bezpečné. Nebolo to celkom tak. 13. júla 1978 strčil ruský vedec Anatoli Bugorski hlavu do urýchľovača častíc, čo je zariadenie, ktoré skúma hmotu tak, že jednými časticami „ostreľuje“ druhé.

Kontrolné svetlá nesvietili

Anatoli mal 36 rokov a zdalo sa, že táto skúsenosť ho musí stáť život. Počas toho, ako pracoval v Inštitúte pre fyziku vysokých energií v ruskom Protvine, tamojší časticový urýchľovač ohlásil chybu. Vedec chcel zistiť, či je so strojom všetko v poriadku, preto strčil hlavu dovnútra, aby sa o tom presvedčil.

Nemohol si však všimnúť, že akcelerátor je stále zapnutý. Výstražné svetlá, ktoré by ho na to upozornili, boli kvôli predchádzajúcemu pokusu vypnuté. Jeho hlavou tak prešiel neviditeľný lúč protónov, no on bolesť necítil, píše portál Amusing Planet.

Bolesť necítil, dostal neuveriteľnú dávku

Podľa niektorých záznamov sa mu pred očami objavil žiarivý záblesk ako tisíc sĺnk. V tej chvíli pochopil, čo sa vlastne stalo, no nikomu nič nepovedal. Dokončil prácu, dopísal záznamy a čakal, kým sa objavia prvé príznaky. O niekoľko hodín neskôr mu napuchla ľavá polovica tváre.

