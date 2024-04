Na svete je jediná spravodlivosť. Za Duškom Grúňom smúti aj Eva Máziková, do neba mu poslala dojímavý odkaz

Jeho hit Nalej mi vína, Malvína si v dobrej náladičke pospevovalo niekoľko generácií. Náhly odchod legendárneho speváka Dušana Grúňa rozosmutnil mnoho jeho fanúšikov, ale aj jeho kamarátov zo soubiznisu, ktorý to s ním "ťahali" desaťročia. Slzy v očiach mala aj jeho dobrá priateľka, speváčka Eva Máziková, ktorá mu do neba poslala dojímavý odkaz.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Dobrý kolega, ale aj priateľ

Dušan Grúň prežil zaujímavý a krásny život, hoci to nemal na ružiach vždy ustlané. No mohol otvorene hovoriť o šťastí, pretože stretol svoju osudovú ženu, Majku Šoltýsovú. Spolu prežili až 56 rokov a ako hovorili, bola to láska na prvý pohľad, hoci nežili len dobré časy.

Za "Duškom", ako legendárneho repeťáka volali, bude smútiť aj speváčka Eva Máziková. Podľa nej to bol totiž nielen dobrý kolega, ale aj priateľ. „Mal zamatový hlas, mal výbornú povahu, bol to najväčší rozprávač vtipov... Odišiel si priskoro, pretože ten vek nie je taký vysoký, ale už si v nebíčku medzi ostatnými kolegami. Jediná spravodlivosť na svete je tá, že všetci sa tam raz stretneme,“ napísala na sociálnej sieti.

Majka, som s tebou

