Majú to ťažšie ako predchádzajúce generácie v ich veku, hovoria odborníci. Generácii Z radia jednu vec

Majú to ťažšie ako predchádzajúce generácie v ich veku. Aj týmito slovami hodnotia odborníci ľudí narodených v rokoch 1997 až 2012, teda generáciu Z, ktorá je podľa výskumu „málo šťastná.“ Doktorka hovorí, že zásadné je dodržať jednoduchú vec.

Prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť Gallup v spolupráci s nadáciou Walton Family Foundation, zhromaždil údaje od viac ako 2 000 a jeho cieľom bolo získať úplný obraz o tom, ako vyzerá život generácie Z, čo je pre nich dôležité a ako plánujú svoju budúcnosť.

Úpadok šťastia

Autor prieskumu Zach Hrynowski, však narazil aj na údaje, kedy síce až 75 % ľudí uvádzalo, že sú aspoň trochu šťastní, no po dosiahnutí dospelosti ich počet výrazne klesol. „Ľudia z generácie Z, ktorí majú 18 až 26 rokov, majú menšiu pravdepodobnosť, že budú hodnotiť svoj život pozitívne ako staršie generácie, keď boli v tomto vekovom rozpätí,“ uviedol pre CNN s tým, že pracovali najmä z údajmi z predchádzajúcich prieskumov.

Foto: Freepik, @freepik

„Dva faktory silne korelovali so šťastím generácie Z, a to, koľko času mali na víkendový spánok a relaxáciu, no ešte dôležitejší bol ich zmysel pre užitočnosť,“ informoval Hrynowski s tým, že pre túto generáciu nie je dôležité, či budú zarábať veľa peňazí, ale to, či cítia, že na ich živote záleží a sú pre spoločnosť dôležití.

Bude to mať zmysel?

