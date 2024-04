Keď bozkávala Koleníka, kamarátky jej závideli. Herečka Petra Blesáková našla šťastie pri svojom bankárovi

V seriáli jej kamarátky závideli mafiána Masláka, no ona je v realite už niekoľko rokov šťastne zadaná.

„Prišla som riešiť niečo do banky, na hlave som mala menší úraz, takú jazvičku, tak sa ma opýtal, či v divadle skúšame Harryho Pottera,“ takto si so smiechom spomína Petra Blesáková na osudové stretnutie so svojím manželom.

Známa herečka, ktorá sa televíznym divákom vryla do pamäte najmä ako seriálová manželka mafiána Masláka v Paneláku, síce prvý vážny vzťah oplakala a pomohli jej aj najbližší, no vtedy ešte netušila, že Amor si ju po čase znova nájde. Osudovú lásku mala takpovediac pod nosom, keď pravidelne navštevovala svojho osobného bankára Mateja. Ten si ju získal svojím humorom a vlani svoj vzťah spečatili aj pred oltárom.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Volali ju Slniečko

Petra Blesáková pochádza z Trnavy a už v detstve túžila po tom, aby sa stala herečkou. „Ale najskôr som chcela byť baletkou. Začala som teda baletom a hneď na to som prešla k herectvu. Mamina začala robiť na škole dramatický krúžok, teraz už robí na ZUŠ-ke dramatickú výchovu a ona ma k tomu viedla,“ zaspomínala si Petra v rozhovore pre denník Korzár.

Už ako malá sa vraj rada predvádzala, návštevám recitovala a spievala. Rodičia ju volali Slniečko. „Ale my sme vlastne celá rodina taká umelecká. Otec robil dídžeja, aj staršia sestra Katka je housová dídžejka, prevažne v zahraničí. Mladšia Andrea je herečka a zahrala si so mnou v Paneláku moju seriálovú sestru,“ prezradila, odkiaľ pochádzajú jej umelecké sklony.

Kamarátky jej závideli Masláka

Petra vyštudovala hudobno-dramatický odbor na bratislavskom konzervatóriu a od osemnástich rokov pôsobila v Divadle Jána Palárika. Keď prišla ponuka zúčastniť sa konkurzu na úlohu Nataly, manželky mafiána Masláka v seriáli Panelák, neváhala. „Zavolali mi, že by som mohla prísť na konkurz na jednu postavu do Paneláku, pôvodne to mala byť len epizódna rolička. A nakoniec sa rozšírila, čo je úžasné,“ spomínala Petra na svoje začiatky pred kamerou.

Jej partnera v seriáli si zahral azda jeden z najznámejších slovenských sexsymbolov, herec Ján Koleník, a tak niet divu, že mnohé fanúšičky a dokonca aj Petrine kamarátky jej potichučky závideli. „Zo začiatku som sa veľmi hanbila. Ale to sú len ‚technické bozky“. Kamarátky mi to však, samozrejme, závideli. A chceli odo mňa, či by som zohnala podpisy,“ úprimne priznala, aké bolo byť s kolegom v takom úzkom a intímnom kontakte.

Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Oplakala ho

Hoci v Paneláku si napokon mafiána Masláka zobrala aj za muža, prvý vážny vzťah, ktorý trval deväť rokov, herečke napokon nevyšiel.

