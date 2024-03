Obviňovali ju, že kvôli nej sa synček narodil s hendikepom. Obetavú mamičku slová neprajníkov nezlomili

Keď jej spolužiaci snívali o tom, že z nich budú lekári, právnici či astronauti, ona cítila, že jej poslaním je byť matkou. Mladučká Jennisan Enriquezová však ešte netušila, že jej život pripravil poriadnu skúšku a jej vytúžený synček sa narodí „iný". Namiesto toho, aby ju táto správa zlomila, sa rozhodla zabojovať a vydobyť svojmu synovi dôstojné miesto v živote.

Osudový Clint

Keď ako 19-ročná porodila svojho prvého syna Jaydena, zažívala tie najkrajšie chvíle svojho života. Bohužiaľ, o dva roky neskôr prišla kríza a s otcom svojho dieťaťa sa rozišla. „O vzťahy som sa potom nejako zvlášť nezaujímala. Príliš som sa sústredila na pokusy o lepší život pre môjho chlapca,“ spomínala pre portál Love What Matters.

Život s ňou mal ale iné plány a do cesty jej poslal Clinta. „V jedno nedeľné ráno vošiel do baru pán. Naše pohľady sa stretli a bolo to prvýkrát, čo som mala pocit, že niečo je predurčené na to, aby to bolo moje,“ vyznala sa pri spomienke na stretnutie, ktoré rýchlo prerástlo do lásky a plánovania spoločnej budúcnosti - vrátane detí.

Sen, ktorý sa takmer rozplynul

Osud plánu so spoločným potomkom nebol úplne naklonený. Po rokoch liečby neplodnosti sa rozhodli týchto plánov vzdať. O to väčšie prekvapenie prišlo vo chvíli, keď v rukách držali pozitívny tehotenský test.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.