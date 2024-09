K hlave mu priložili zbraň a vedel, že musí utiecť. Petra Šťastného presvedčil pohľad na tehotnú Darinku

„Peter, my sme nukleárna veľmoc a budeme tu naveky!“ lanáril Petra Šťastného jeden z komunistov, ktorí mu nechceli dať pokoj. V Československu mohol mať bezproblémový život, stačil iba podpis pre ŠtB a spolupracovať s ňou. Hviezdny hokejista, ktorý 18. septembra oslavuje 68. narodeniny, odmietal zapredať sám seba a došlo to až do momentu, keď mu komunisti tzv. priložili zbraň k hlave. O jeho osude nakoniec rozhodol jediný pohľad na tehotnú manželku Darinku.

Peter Šťastný s rodinou. Foto: Pamäť národa

Chlieb s masťou

Narodil sa v Bratislave do početnej kresťanskej rodiny, s ktorou vyrastal vo štvrti Jama, kde mohol športovať 365 dní do roka. Zimy boli vtedy dlhšie a tuhšie a keď prišli prvé mrazy, s kamarátmi chodili po staveniskách hľadať materiál, aby si postavili mantinely a hrali hokej. Ako spomínal pre Pamäť národa, keď sa ľad roztopil, hokejku mal stále v rukách, stačilo puk vymeniť za loptičku.

Spolu s bratmi Antonom a Mariánom sa stali hviezdami bratislavského Slovana, no cesta k dresu nebola jednoduchá. Osemčlenná rodina žila z otcovho úradníckeho platu a tým najbežnejším pokrmom u Šťastných bol obyčajný chlieb natretý masťou. Okrem toho nemali dostatočný robotnícky pôvod, a tak ich budúcnosť v bývalom režime bola automaticky odsúdená na neúspech.

Vložený príspevok z Facebooku

Nechcel zapredať sám seba

Peter Šťastný nakoniec skončil na Dimitrovke, no oveľa radšej nosil hokejovú výstroj ako montérky. „Úžasne ma to motivovalo,“ priznal Šťastný, ktorý sa k veľkému hokeju dostal omylom. Práve hral hokej na ulici, keď niekto z chlapcov zahlásil, že zajtra robia výber do Slovana.

„O piatej ráno som s Mariánom Bezákom naklusal na zimák, kde zo stodvadsať detí vyberali dvadsiatku. Asistent trénera nás nevybral,“ spomínal Peter Šťastný, ktorého zobrali až na druhý raz a ako 12-ročný začal hrať s mladšími žiakmi. Aj keď vedel slušne narábať s hokejkou, v korčuľovaní dobrý nebol. Tvrdo pracoval a nakoniec sa to vyplatilo – stal sa hokejovou hviezdou. Mnohí ho nahovárali, že napredovať bude rýchlejšie, keď vstúpi do strany.

Vložený príspevok z Facebooku

Priložili mu zbraň k hlave

„Peter, my sme nukleárna veľmoc a budeme tu naveky!“ lanáril ho jeden z komunistov. Peter Šťastný ale vďaka hokeju mohol cestovať do zahraničia a videl, že na tom „špinavom západe“ je všetkého dostatok a že doma všetkých klamú. „Ja som nechcel zapredať sám seba,“ hovoril Šťastný, ktorého v jednom momente pritlačili k stene.