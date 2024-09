Bez alkoholu a kokaínu nevedel žiť. Bradley Cooper je už 20 rokov čistý, život mu zmenil jediný rozhovor

Divoká párty, drogy, alkohol a bolesť hlavy na druhé ráno. Aj o tom je populárna komédia s názvom Vo štvorici po opici. Jeden z jej hlavných postáv, obľúbený herec Bradley Cooper, žil takmer úplne rovnaký scenár aj vo svojom skutočnom život, ale nakoniec si vybral inú cestu. Ako priznal v dokumentárnom seriáli dobrodruha Beara Gryllsa, mal obrovské šťastie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=835293821292105&set=a.212195726935254

Nevedel fungovať bez kokaínu a alkoholu

Herec mal so závislosťami skúsenosti už predtým, ako do jeho života vstúpila sláva. Mal tesne pred tridsiatkou, nevedel fungovať bez kokaínu a alkoholu a ako hovorí, bol úplne stratený. Oči mu otvoril až jeho priateľ a kolega Will Arnett. Keď večer v roku 2004 prechádzal okolo Bradleyho domu, všimol si, že celý deň nepustil svojich psov von.

„ To bolo prvýkrát, čo som si uvedomil, že mám problém s drogami a alkoholom. Že mi to Will povedal, mu nikdy nezabudnem, zmenilo mi to celý život, “ spomína Bradley. V tom čase sa nachádzal na veľmi zlom mieste, nemal žiadnu sebaúctu a každú chvíľu bojoval so svojimi démonmi.

Musel klesnúť na dno

Dnes je z neho iný človek a aj okolie si všimlo, že je úplným opakom svojho starého ja. Ľudskosť a veľkorysosť, ktorú si zachoval aj po tom, ako sa stal hviezdou, pripisuje hlavne tomu, že predtým klesol na úplné dno.