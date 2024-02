Mamička ukázala trik, ktorý donúti všetky deti upratať si po sebe. Takto funguje metóda zázračnej hračky

Hrať by sa chceli všetky deti a najlepšie so všetkými hračkami, ktoré sú k dispozícii. Keď však ide o upratovanie, väčšinou je už ťažké nájsť malého dobrovoľníka. Dostať svoju detskú izbu do stavu ako po „výbuchu“ nie je pre mnoho detí žiadnym problémom. Svoje o tom vie aj Molly Robinsonová, ktorá má štyri deti vo veku jeden až osem rokov. Za roky materstva však objavila techniku, na ktorú nedá dopustiť.

Zázračná metóda

Jej deti sa po jej aplikovaní idú zázračne pretrhnúť od toho, ktoré z nich uprace čo najviac hračiek na správne miesto. A to všetko úplne bez nátlaku a frflania. O svoj spôsob sa podelila na svojej sociálnej sieti. O čo presne ide?

V duchu si zo všetkých rozhádzaných hračiek zvolí „zázračnú“, ale žiadne z detí netuší, o ktorú hračku ide. Ich úlohou je vrátiť všetky hračky na svoje miesto a keď je už všetko upratané, vtedy prezradí, ktorá hračka bola tá zázračná. Dieťa, ktoré ju umiestnilo na správne miesto, vyhráva cenu.

Zábavná hra

Výsledkom je miestnosť plná usilovných včeličiek. Túto metódu objavila, keď mal najstarší syn štyri roky. „Vždy to fungovalo. Je to hra a je zábavná. Mám pocit, že nielen deti, ale aj všetci dospelí sú prirodzene trochu súťaživí a každý chce byť tým, kto vyhrá,“ vysvetľuje Molly.

