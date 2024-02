Sestry z Kyjeva prerazili na Slovensku s netradičnou reštauráciou, ktorá vydáva svoje vlastné noviny

Keď sa rodáčky z ukrajinského Kyjeva rozhodli, že budú na Slovensku prevádzkovať reštauráciu a ponúkať v nej len typicky ukrajinské jedlá, netušili, čo tým spôsobia. A že sa stanú vyhľadávaným miestom obyvateľov Bratislavy a zaradia sa tak medzi najlepšie podniky v hlavnom meste.

Tradície z rôznych kútov Európy

Rodinný podnik pod názvom INSIDE sa im podarilo otvoriť len vlani vo februári, no takmer okamžite sa stal miestom, ktoré sa zapísalo do sŕdc návštevníkov. Ako aj do ich žalúdkov. „Od samého začiatku sme sa snažili vytvoriť miesto, kde sa naši hostia môžu cítiť pohodlne a príjemne stráviť svoj voľný čas. Našim cieľom bolo vytvoriť atmosféru, v ktorej sa každý cíti ako doma a môže si užiť príjemné chvíle s rodinou, priateľmi alebo kolegami,“ hovoria ukrajinské sestry Ksenia Syshchenko a Alena Muntiyan.

Podľa nich sa v ich kuchyni stretávajú len tie najlepšie tradície z rôznych kútov Európy. „Podarilo sa nám spopularizovať ukrajinské jedlá medzi Slovákmi a reštaurácia sa stala tiež ústredným miestom stretnutí našich krajanov,“ doplnil veľvyslanec Odesy v Slovenskej republike Oleksandr Roytburg s tým, že podnik je výsledkom roky prepracovaných skúseností a znalostí v oblasti gastronómie. Okrem kvalitných služieb a skvelej kuchyne si hostia môžu vychutnať posedenie aj pri živej hudbe.

Pomoc krajanom

Dôkazom toho, že podnik kyjevských sestier je úspešným projektom na Slovensku, je aj mesačná návštevnosť. Do reštaurácie INSIDE totiž pravidelne zavíta viac ako päťtisíc ľudí. „Konajú sa tu tiež obchodné stretnutia, semináre o právnej a daňovej problematike, rôzne hry, večery pôvodných piesní a iné zaujímavé akcie,“ dodáva Oleksandr Roytburg.

O kvalite prevádzky, ako aj jej služieb či chutnosti jedál tiež vypovedá aj hodnotenie a recenzie na internete s hodnotou 4,9, čo je pre väčšinu reštaurácií v hlavnom meste nedosiahnuteľný výsledok. Okrem toho reštaurácia vydáva svoje vlastné noviny "INSIDER", ktoré sú jedinou publikáciou svojho druhu na Slovensku. A čo je veľmi dôležité, majitelia reštaurácie priebežne pomáhajú svojim krajanom, teda vysídleným ľuďom na Ukrajine aj na Slovensku.

Vareniky aj boršč

V ukrajinskej rodinnej reštaurácii dvoch Kyjevčaniek, ktorá sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Ružinov, si ozaj každý príde na svoje. Dosýta si tu bruchá pomastia veľkí hladoši, ale aj milovníci tradičnej ukrajinskej kuchyne, ktorí už za hranice Slovenska kvôli týmto pochúťkam nemusia nikam chodiť, ale ukrajinské dobroty nájdu aj v hlavnom meste.

Výber jedál aj nápojov je pestrý a menu je naozaj bohaté - od ukrajinského boršču s mäsom či bažantieho vývaru si návštevníci môžu dopriať aj domáce tradične ručne robené vareniky so zemiakmi či s mäsom, ale dokonca aj tie na sladký spôsob - plnené višňami. A nájdu tú aj pochúťku, ktorú nenájdu v žiadnej inej reštaurácii v meste - Домашня ковбаса, čo je pečená tradičná ukrajinská domáca klobása so zemiakmi, marinovanými paradajkami a chrenom.