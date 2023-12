Tradičnú dobrotu ľúbila už v detstve. Mária Čírová prezradila recept na najlepšie linecké koláčiky

Poznáte to. Je nedeľné alebo sviatočné poobedie, s rodinou oddychujete po výdatnom obede a na stole v obývačke sa nachádzajú nejaké tie maškrty. Mnohokrát ide o obľúbené linecké koláčiky, ktoré obľubuje aj speváčka Mária Čírová. Svojím fanúšikom ponúkla autentický recept na túto dobrotu, ktorý našla vo svojej kuchárke z detstva.

Recept zo zošitka

„Keď som si to tu chystala, tak ma to vrátilo späť. Tie roky dozadu, keď som veľa koncertovala v tomto období, tak vždy mi v aute bolo aj smutno, že všetky dievčatá a gazdinky teraz doma vypekajú a ja budem môcť začať až 23. Milovala som pečenie, no nemala som veľa času. A teraz mi to Pánbožko vynahradil,“ zaspomínala si vo svojom živom vysielaní na Instagrame speváčka.

Teraz si šéfuje sama, a tak si času na pečenie dopraje toľko, koľko sa jej žiada. „Mám taký osvedčený recept v mojom zošitku z detstva. Mám napísané, že tradičné, najlepšie linecké koláčiky,“ vraví Mária Čírová a všetkých fanúšikov pozýva k tomu, aby si ich pripravili aj oni.

Linecké koláčiky podľa Márie Čírovej:

