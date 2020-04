Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Svadba v čase koronavírusu: Miesto svadobných šiat ochranný oblek a na tvári rúško. Mladomanželia svoj deň poňali netradične

Áno si povedali v rúškach a za prísnych bezpečnostných opatrení. Na netradičný sobáš budú ešte dlhé roky spomínať.

Michaela a Juraj si povedali svoje áno. — Foto: David Duducz I Fotograf I

BRATISLAVA 10. apríla - Koronavírus zmenil viacerým snúbencom plány. Niektorí si odkladajú svoj veľký deň na neskôr, iní si zas za prísnych opatrení povedia svoje áno. Príkladom sú aj mladomanželia Michaela a Juraj, ktorí poňali svadbu netradične.

O uzavretie manželstva je aj v dnešných dňoch záujem

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa aj v čase šírenia koronavírusu snaží vyjsť všetkým občanom v ústrety. „Samozrejme, za dodržania všetkých nariadení a hlavne bezpečnostných opatrení. Hneď, ako vznikla táto situácia, sme sa so sobášiacimi poslancami dohodli na postupe pri sobášnych obradoch,“ povedal pre Dobré noviny Jakub Kuruc z Referátu komunikácie s verejnosťou.

Aj napriek opatreniam je o uzavretie manželstva veľký záujem. „Ide o páry, ktoré mali termíny sobáša už vopred dohodnuté. Potom sú to snúbenci, ktorí čakajú príchod bábätka a chcú ho priviesť na svet do úplnej rodiny alebo tí, ktorí žijú spolu už dlhé roky,“ dodal.

Svadba v rúškach a netradičnom oblečení

Svoje áno si povedali aj Michaela a Juraj. Žijú spolu už dlhší čas a neplánovali žiadnu veľkú akciu. Svadba v rúškach a obmedzenom počte im vôbec neprekážala. Ba čo viac, poňali ju úplne netradične. Michaely sme sa opýtali, ako vyzeral ich veľký deň.

V čase šírenia koronavírusu platia prísne opatrenia. Neuvažovali ste nad tým, že by ste si preložili termín sobáša?

Pôvodný termín sme mali naplánovaný na marec, no miestny úrad nám ho v dôsledku pandémie zrušil. Nám to však vôbec neprekážalo, pretože spolu s manželom žijeme už dlhší čas. Neskôr sa nám ozvali, že sa opäť sobáši, no nie v sobášnej sieni, ale v Sade Janka Kráľa. Aj keď nechceme zľahčovať situáciu, ktorá je skutočne vážna, sobáš pod holým nebom sme považovali za výbornú príležitosť.

Ako prebiehal váš svadobný deň?

Úplne v pohode. Ráno som si urobila svadobnú kyticu, na sobáši sme mali rúška a bola medzi nami dostatočná vzdialenosť. Na záver obradu sme si zakričali naše tradičné „hurá“. Po obrade sme sa vrátili domov a pripili sme si cez internet s rodinou a kamarátmi.

Svadobné oblečenie ste spolu s manželom poňali netradične. Kedy vznikla táto myšlienka?

Ak by sme sa brali v marci, Juraj by mal oblek a ja spoločenské šaty. Hneď, ako nám ponúkli druhý termín sobáša, rozhodli sme sa pre tieto obleky. Bola to jedinečná príležitosť dať si niečo nezvyčajné, možno aj pamätné. Ľudia, čo nás poznajú, sa ani nedivili nášmu netradičnému poňatiu.

Na snímke sú mladomanželia Foto: David Duducz I Fotograf I

Mladomanželia si povedali svoje áno. Foto: David Duducz I Fotograf I

Odkiaľ ste zohnali takéto obleky?

Mali sme ich odložené ešte z Halloweenu spred pár rokov. Rúška som ušila v čase, keď vypukol koronavírus na Slovensku.

Čo všetko ste museli zrušiť v dôsledku prísnych opatrení?

Dá sa povedať, že nič. Neplánovali sme veľkú svadbu, čiže sme nemali rezervovanú sálu, DJ-a, šaty ani koláče. Plánovali sme len obed s rodičmi. To si, samozrejme, musíme vynahradiť, keď to bude možné.

Zopakovali by ste si sobáš v rúškach ešte raz?

Nezvyčajné prevedenie svadby nám vôbec neprekážalo. Musím však povedať, že by sme boli omnoho šťastnejší, keby nielen Slovensko, ale aj iné krajiny nemuseli bojovať s koronavírusom.