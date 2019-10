TASR

Dnes o 08:45 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Prezidentka podpísala 13 zákonov, do parlamentu vrátila zákon o lesoch

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 13 zákonov prijatých na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. októbra (TASR) - Odobrila napríklad zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, zákon o ochrane prírody a zákon o Audiovizuálnom fonde. Do parlamentu vrátila zákon o lesoch. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Prezidentka okrem iného podpísala aj zmeny v obchodovaní s emisnými kvótami, novelu zefektívňujúcu riadenie obrany štátu, zákon podporujúci nákup alternatívnych vozidiel, zákon o pomoci pri neodôvodnenej diskriminácii zákazníka, novelu o dani z príjmov, novelu o potravinách, zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, novelu zákona posilňujúcu práva vysielaných pracovníkov, novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákon, ktorý má zvýšiť daňovú transparentnosť.

Budú sa zálohovať jednorázové nápojové obaly

Od roku 2022 sa budú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové obaly. Suma za zálohovanie sa má pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desiatich centov pri plechovkách. Vyplýva to z návrhu zákona envirorezortu, ktorý v utorok podpísala prezidentka.

Slovensko je podľa envirorezortu prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zavádza zálohovanie PET fliaš. Zákon odhlasovala ústavná väčšina v podobe 121 poslancov parlamentu. Cieľom nového zákona je zásadné zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov. Podľa envirorezortu sa na slovenský trh uvedie ročne miliarda PET fliaš. Z nich skončí na skládkach až 400 miliónov.

Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) návrh podporili odborné a dobrovoľné organizácie rybárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ochranárov či turistov a taktiež obchodné reťazce. „Svoj podiel zodpovednosti na ochrane životného prostredia si tak postupne uvedomujú všetci – verejnosť, tretí sektor a aj ten súkromný. Presadenie zálohovania je jasným dôkazom toho, že ochrana životného prostredia na Slovensku už viac nebude stáť na periférii záujmu spoločnosti," doplnil minister.

Vstupné náklady na zavedenie systému majú byť na úrovni 80 miliónov eur. Zaviesť zálohovanie nemusia podľa novej legislatívy všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 štvorcových metrov. Ministerstvo však predpokladá, že mnohé menšie obchody časom systém preberú.

Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.