Štrnásta etapa Tour de France už má svojho víťaza

Bola to najkratšia etapa 106. ročníka, no s úvodnými vážnymi pyrenejskými previerkami.

Na snímke francúzsky cyklista Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) v žltom drese vedúceho pretekára v rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na pódiu po 14. etape preteku Tour de France z Tardes na legendárny priesmyk Tourmalet (117,5 km) 20. júla 2019. — Foto: TASR/AP

La Mongie 20. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Thibaut Pinot z tímu Groupama-FDJ zvíťazil v sobotnej štrnástej etape Tour de France. Radoval sa po 117,5 km z Tarbes na vrchole legendárneho Col du Tourmalet, kde na druhom mieste finišoval ďalší domáci jazdec Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), ktorý v žltom drese opäť zvýšil náskok na čele celkového poradia. Tretí skončil Holanďan Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), obaja mali odstup šesť sekúnd. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) si na rýchlostnej prémii polepšil v bodovacej súťaži a v záverečnom náročnom stúpaní už zaostal.

Na programe bola najkratšia etapa 106. ročníka, no s úvodnými vážnymi pyrenejskými previerkami. Najprv sa vytvoril únik, v ktorom figuroval aj Sagan, snažil sa príliš nestratiť v stúpaní prvej kategórie Col du Soulor (11,9 km, 7,8%), aby sa mohol v zjazde vrátiť na čelo a zaútočiť na rýchlostnej prémii v údolí. Na vrchole bol najrýchlejšie líder vrchárskej súťaže Tim Wellens (Lotto-Soudal) pred víťazom TdF 2014 Vincenzom Nibalim (Bahrain-Merida). Väčšinu členov úniku vrátane Sagana dostihol pelotón 44 kilometrov pred páskou, vpredu zostalo osem jazdcov. Sagan preťal rýchlostnú prémiu Pierefitte-Nestalas ako deviaty a o ďalších sedem bodov sa vzdialil Sonnymu Colbrellimu v boji o zelený dres.

Pod Tourmaletom najskôr atakoval Romain Sicard (Total Direct Energie), po ňom to vyskúšal Elie Gesbert (Arkea-Samsic). Hlavné pole ťahal Movistar, ale taktika sa mu nevyplatila, pretože jeho líder Nairo Quintana sa dostal do problémov a v priebežnom poradí nabral manko. Taktovku prebrali tímy Ineos a Jumbo-Visma, 9,5 km pred páskou sa o únik pokúsil francúzsky šampión Warren Barguil (Arkea-Samsic), osamote išiel štyri kilometre. Vedúcu skupinu tvorilo osemnásť cyklistov, 3 km do cieľa sa držal pohromade ešte tucet. V závere postihla kríza britského obhajcu celkového prvenstva Gerainta Thomasa (Ineos), naopak, Alaphilippe stále išiel s najlepšími a "neodpadol" ani v posledných stovkách metrov kopca (Hors catégorie, 19 km, 7,4%). Na Tourmalet sa stúpalo po 83. raz v histórii, ale len tretíkrát bol na vrchole aj koniec etapy. Rozhodujúci útok spomedzi šestice zostávajúcich adeptov na víťazstvo vyšiel Pinotovi, Alaphilippe však zvýšil vedenie v celkovej klasifikácii už na 2:02 min pred Thomasom. Kruijswijk na tretej pozícii má manko 2:14 min.

Sagan dorazil na 146. mieste s odstupom 25:52 min a na Tourmalete pobavil divákov jazdou na zadnom kolese. Priebežne je na 64. priečke (+1:05:51 h). V nedeľu sa opäť pôjde horská etapa, 185 km na trase Limoux - Foix so štyrmi horskými prémiami a cieľom na vrchole stúpania prvej kategórie Prat d'Albis.

Na snímke francúzsky cyklista Thibaut Pinot víťazí v 14. etape preteku Tour de France z Tardes na legendárny priesmyk Tourmalet (117,5 km) 20. júla 2019. (Foto: TASR/AP)