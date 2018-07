TASR

Dolník predĺžil o rok zmluvu s basketbalovou Handlovou

Podobne ako vedenie klubu aj Dolník si pred seba postavil predsezónne ciele.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Handlová 9. júla (TASR) - Vedenie basketbalového klubu MBK Handlová predĺžilo o ďalší rok zmluvu s 23-ročným pivotom Michalom Dolníkom. Informoval o tom portál basketliga.sk.

"Na ponuku od vedenia MBK som okamžite zareagoval kladne, pretože s basketbalom skončiť nechcem a rozhodol som sa využiť šancu od trénera Tordu. Navyše to bola moja jediná ligová ponuka a preto nebola možnosť vyberať si," povedal Dolník, ktorý je druhým slovenským podkošovým hráčom na súpiske Handlovčanov.

Podobne ako vedenie klubu aj Dolník si pred seba postavil predsezónne ciele. "Handlovský dres budem obliekať popri štúdiu na vysokej škole, takže to bude o niečo náročnejšie. V rámci svojich možností sa ale budem snažiť podávať čo najlepšie výkony. Minutáž, ktorú od trénera Tordu dostanem, chcem pretaviť do výkonu, s ktorým bude on, ale aj handlovský divák spokojný," dodal staronový center Handlovej.