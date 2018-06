Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Koniec prehnaným pokutám: Pozrite si kompletný zoznam pokút, ktoré sa od júla výrazne znížia

V niektorých prípadoch si naša peňaženka trochu vydýchne, v iných práve naopak. Pozrite si, za čo si na cestách zaplatíme a koľko nás to bude stáť.

Ilustračné foto. — Foto: TASR – Milan Kapusta

BRATISLAVA 28. júna (Dobré noviny) - Dobrá správa pre vodičov, niektoré pokuty sa budú znižovať. Ministerstvo vnútra SR od 1. júla 2018 liberalizuje sadzobník pokút a sankciovanie sa po novom znižuje pri 24 typoch priestupkov v cestnej doprave. Rezort však prichádza s viacerými novinkami.

Najväčšou je asi to, že výška sankcií sa bude vo viacerých prípadoch posudzovať individuálne a odvodzovať sa bude od toho, ako vodič ohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „Zmenené boli aj pokuty za priestupky menej závažného charakteru a rozmedzie bolo uvedené z dôvodu lepšieho vyhodnotenia a posúdenia konkrétnych prípadov,“ uviedla pre Dobré noviny Michaela Paulenová z tlačového odboru rezortu vnútra.

Keďže sa však viaceré prípady budú posudzovať individuálne, pri závažných prešľapoch môžu policajti zakročiť ešte tvrdšie ako predtým. „V prípade závažnejšieho konania v konkrétnom prípade sa bude postupovať v medziach zákona o priestupkoch,“ dodala Paulenová.

Menej závažné prípady

Zmeny v sadzobníku pokút sa teda týkajú prípadov, ktoré nie sú klasifikované ako tie najzávažnejšie. Napríklad ak vodič nepoužil smerovku, „napariť“ mu predtým mohli 40 eur. Od júla si však zaplatí iba 20 eur.

Aj za otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané, sa mení sadzobník. Po starom od vás mohli žiadať päťdesiateurovku, po novom je to od 30 do 50 eur. Menej si zaplatíme aj napríklad za vyhadzovanie predmetov z vozidla. Po starom to bolo od 20 do 40 eur, po novom od 10 do 30.

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Na zmeny sa musia pripraviť aj cyklisti. Na tých sa od januára tohto roku vzťahuje výnimka z takzvanej nulovej tolerancie. Ak nafúkali do 0,5 promile alkoholu v krvi, sankciovaniu sa vyhli. Ak nafúkali do jedného promile, zaplatili si 50 eur. Po novom však táto výška pokuty klesne na 20 eur. Za nedostatočné či žiadne reflexné prvky cyklisti platili 30 eur, po novom je to od 10 do 30 eur.

Pokutový blok musíte dostať

V roku 2017 zahynulo na slovenských cestách 250 ľudí, čo je o osem obetí viac ako v roku 2016. V mnohých prípadoch sa ľuďom stala osudná rýchla jazda. Napriek tomu nový sadzobník nebude sprísňovať sankciovanie za prekročenie povolenej rýchlosti.

„Sadzobník pokút je interný právny predpis, ktorý nemá povahu všeobecne záväzného právneho predpisu a slúži pre potreby príslušníkov Policajného zboru a v otázkach ukladania sankcií podľa zákona o priestupkoch má odporúčací charakter. Sadzobník pokút možno aplikovať výlučne v blokovom konaní,“ vysvetľuje Paulenová.

Kompletný nový sadzobník pokút platný od 1. 7. 2018 nájdete tu: