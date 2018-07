Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hovoria jej slovenská džungľa. Viete, kde sa nachádza toto tajomné miesto?

Pripomína oázu pokoja, no až taká pokojná nie je. Ohrozuje totiž jednu z najkrajších pamiatok, ktorá sa vyznačuje jedinečnou mystickou atmosférou.

Haluzická tiesňava pripomína slovenskú džungľu. — Foto: Wikimedia CC

HALUZICE/ŠTVRTOK 1. júla (Dobré noviny) - Niektorí toto miesto prirovnávajú k Novému Zélandu, iní k exotickej džungli. A hoci vyzerá, akoby na Slovensko ani nepatrila, Haluzická tiesňava je naozaj oázou pokoja. Okrem úchvatnej zelene tu však nájdete aj tajomné mystické miesto, ktoré turistami až také vyhľadávané nie je, no určite stojí za to, aby ste ho navštívili. Príroda nám ho totiž jedného dňa môže definitívne zničiť.

Galéria

Galéria

Za týmto malým kúskom raja treba vyraziť k obci Štvrtok v okrese Nové Mesto nad Váhom. Výlet je vhodný aj pre rodiny s malými deťmi, pretože kaňon je dlhý iba jeden kilometer. Vymlel ho miestny potok, no dodnes možno pozorovať jeho prehlbovanie a rozširovanie.

Foto: Facebook/Ewiku Okaňa Rusnakova‎

Tiesňava bola v roku 1963 vyhlásená za prírodnú pamiatku a je v nej 4. stupeň ochrany. Vedie ňou iba náučný chodník, žiadna oficiálna turistická značka. Vychutnať si tu však môžete pohľad na stromy a rastliny priam sršiace zeleňou a tešiť sa môžete aj na viaceré kaskády, vodopády či tmavé skalné otvory. Nájdete tu však aj technickú pamiatku v podobe hrádze.

Foto: Facebook/Monika Miková

Vychádzka je krátka a je len na vás, koľko času ňou strávite. Len čo však tiesňavou prejdete, dostanete sa do obce Haluzice. Malebná dedinka je zaujímavá románskym kostolíkom, ktorý tróni nad tiesňavou, takže vaše kroky by mali viesť priamo k nemu.

Kostol či hrad?

Kamenné torzo sa tak trochu podobá na známy kláštor Katarínka pri Dechticiach, no v oveľa menšom prevedení. Podľa ľudového rozprávania kedysi na tomto mieste stálo hradisko. Kostolík je však oficiálne datovaný až do roku 1240, pričom mal aj obranný múr so vstupnou vežou, strieľňami a zvonicou.

Kamenné torzo Haluzického kostolíka. Foto: Facebook/Jarmila Mareková

Traduje sa o ňom, že si ho vyhliadol aj slávny Pán Váhu a Tatier. V dokumente z roku 1299 sa však píše, že haluzický hrad (!) dobylo od Matúša Čáka naspäť kráľovské vojsko.

Opevnený kostol na vyvýšenine mal chrániť obyvateľov nielen pred nájazdmi nepriateľov, ale aj pred rôznymi prírodnými pohromami v podobe búrok a povodní. Svoje sakrálne poslanie ukončil v roku 1810.

Hrozí mu zánik?

Kostolík však ohrozujú stráne Haluzickej tiesňavy, ktoré sa stále zväčšujú a zosúvajú. Podľa písomných záznamov miestneho botanika a historika Jozefa Ľudovíta Holubyho ešte v roku 1780 bola cez roklinu lávka a pozdĺž potoka dva rady domov. Časť hradiskového múru sa však už zosypala do rokliny.

Na Haluzickým kostolíkom tróni rozhľadňa Hájnica. Foto: Facebook/Ľubomír Lloid Ostrčil‎

Toto miesto má však naozaj svoju špeciálnu atmosféru. A oplatí sa vyjsť aj na neďalekú rozhľadňu Hájnica, kde ste za približne 20 minút. Vychutnať si tu môžete okolitú scenériu s pohľadom nielen na Haluzický kostolík, ktorý zatiaľ odoláva tiesňave pod ním, ale aj na Beckovský hrad na druhej strane rieky Váh. A práve v beckovskom farskom kostole nájdete sochu madony - jedinú pamiatku, ktorá sa v 18. storočí z Haluzického kostolíka zachovala.