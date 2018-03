TASR

V Senici na Dome kultúry zrekonštruujú strechu a schodisko

Finančnú pomoc prisľúbil aj Audiovizuálny fond, ktorý ju však podmienil opravou strechy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Senica 13. septembra (TASR) – Dom kultúry v Senici prejde počas tohto roka rekonštrukciou. Opravovať sa bude strecha budovy a schodisko. Informoval riaditeľ Mestského kultúrneho strediska (MKS) v Senici František Harnúšek.

Rekonštrukcia by sa mala začať v jarných mesiacoch. Mesto bude túto investíciu financovať formou úveru. "Je to pomerne náročná investícia. Celkovo ide o sumu približne 250.000 eur. Oprava schodiska by mala začať v apríli a odhadovaná doba opráv je dva mesiace. Rekonštrukcia strechy je plánovaná na tri mesiace počas letného obdobia," uviedol Harnúšek.

Chod domu kultúry ovplyvnia rekonštrukčné práce iba minimálne. Schodisko sa bude opravovať na etapy tak, aby bola budova stále prístupná. V letných mesiacoch počas opravy strechy sa väčšina programu presunie do mestského amfiteátra, na Námestie oslobodenia alebo do parku.

Ďalšie opravy sú plánované aj v ďalších prevádzkach MKS. "V Kunove sa plánuje výmena interiérových dverí, úprava interiéru a nákup stolov a stoličiek. V amfiteátri podobne ako každý rok budeme robiť opravy lavíc a budeme pokračovať v úprave schodov. Chceli by sme obnoviť aj plátno, ale tu bude záležať na financiách, keďže to je náročná záležitosť," uviedol riaditeľ MKS.

V pláne je aj kompletná výmena sedadiel v kinosále Kultúrneho domu. Finančnú pomoc prisľúbil aj Audiovizuálny fond, ktorý ju však podmienil opravou strechy. Táto investícia je reálna v roku 2019.