Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Slovenka vymyslela unikátne vankúšiky na kojenie. Bábätkám vďaka nim lepšie trávi a nenadúva ich

Dnešné mamičky nájdu pre svoje ratolesti v obchodoch a na internete snáď všetko. Sortiment sa neustále rozširuje a domácnosti sú zapratané mnohými zbytočnosťami. Slovenka Eliška pridala ruku k dielu, no jej výmysel má naozajstný zmysel.

— Foto: Eliška Sobeková

BRATISLAVA 20. apríla - Eliška Sobeková je mladá žena, ktorej vášňou sa stalo cestovanie. Roky strávila v zahraničí a veľa času presedela vo všemožných dopravných prostriedkoch. V roku 2017 si povedala dosť a zatúžila po návrate do rodnej zeme. Po usadení na Slovensku sa jej temperament vôbec nevytratil. Netrvalo dlho a v máji založila spoločnosť Littleman, ktorá sa zameriava na deti a ich milujúcich rodičov.

Perfekcionizmus, zmysel pre štýl a detail. Toto vystihuje Elišku najviac. Jej odpovede na otázky len potvrdzovali, že ide o cieľavedomú a priebojnú ženu, ktorá však do všetkého vkladá kus srdca. Sama si rieši administratívu a celé fungovanie okolo firmy. Jedinou a neodmysliteľnou pomocníčkou je krajčírka Gizka. „Má dlhoročné skúsenosti v oblasti šitia. Vyštudovala odevnú školu a odvtedy sa venovala len šitiu. Jej silnou stránkou je trpezlivosť a precíznosť,“ prezradila Eliška. Ako sa zdá, tím tvoria dve šikovné ženy, ktorých výsledok je presne taký ako ony samé.

Foto: Eliška Sobeková

Majiteľky nápadu sme sa opýtali pár otázok, ktoré sa týkajú novinky na trhu, Dojčiaceho vankúša Armino. Podľa všetkého ide o naozaj vydarený nápad, ktorý uľahčí dennodenné trápenie s vaším milovaným drobcom. Zabudnime teda na frustráciu a uplakané dieťatko, skladný vankúšik si môžete vziať kamkoľvek.

Ako ste prišli na nápad na výrobu dojčiacich vankúšikov?

Nápad prišiel po dlhom hľadaní produktu pre deti, ktorý na našom trhu nie je dostupný. V prvom rade sme museli vymyslieť produkt, ktorý budeme vedieť vyrobiť sami, keďže sme rodinná handmade firma. Ako veľká cestovateľka som prelietala tisícky kilometrov a prejazdila 10 000 km autom. V mnohých situáciach som videla tých frustrovaných rodičov, ktorí počas letu cez Atlantik nevedeli poskytnúť pohodlie pre seba ani pre svoje bábätká. Prípady, keď k nám na prázdniny pricestovala kamarátka s malým drobcom a, samozrejme, na vlaku si nedotrepala 170 cm veľký dojčiaci vankúš. Všetky tieto aj ostatné takpovediac nedostatky, ktoré som si všímala, ma priviedli k tvorbe dojčiaceho vankúša Armino.

Ako sa používajú? Sú určené pre bábätká od určitého veku alebo je to neobmedzené?

Použitie je úplne jednoduché. Vankúš si nasuniete na ľubovoľnú ruku, uložíte dieťatko hlavičkou na vankúš a môžete pokojne dojčiť, kŕmiť z fľašky, len tak sedieť a relaxovať alebo uspávať. Dojčiaci vankúš Armino je skvelá pomôcka, ktorá vám aj vášmu bábätku ponúkne tie najlepšie podmienky pre dojčenie, nosenie, uspávanie a cestovanie. Vankúš je možné používať už od narodenia bábätka.

Správna poloha dieťaťa je kľúčom k úspechu dojčenia. Môže byť však aj zdrojom frustrácie pre mnoho prvorodičiek pri dojčení, hlavička na ruke ho môže tlačiť, je nespokojné, nevie sa uložiť. Armino presne tento problém dokáže vyriešiť. Pomáha správne umiestniť bábätko priamo na prsník, podporuje správne držanie tela, zvyšuje komfort a zároveň polohuje dieťa spôsobom, ktorý znižuje plynatosť a reflux. Vďaka tomu je ideálny dojčiaci vankúš aj pre zaneprázdnené rodiny a aktívne mamičky.

Foto: Eliška Sobeková

Aký materiál sa používa pri výrobe?

Dôkladne sme vybrali nášho dodávateľa látky a to nielen na základe kvality, ale aj kvôli kreativite vzorov. Používame kvalitnú bavlnu s krásnym dizajnom a látkovou textúrou. Bavlna je vytlačená s použitím neškodných farbív, ktoré prenikajú do priadzí. Vnútro je vyrobené z látky Minky, ktorá je tak jemná, že sa jej budete chcieť dotýkať znova a znova, aby ste cítili jej hebkosť. Výplň je z vatelínu a dutého vlákna. Vyrobený tak, aby držal stály tvar a aby ste ho pokojne mohli vložiť do práčky na 30 stupňov. Všetky materiály, ktoré používame prešli certifikáciou Oeko tex - vhodné pre deti do 3 rokov. Vankúš je obojstranný, v prípade väčšieho tepla v lete si ho viete prevrátiť na ľubovoľnú stranu. Množstvo kombinácií pre chlapcov a dievčatá, vrátane unisex. Súčasťou vankúša sú aj cestovné vaky, ktoré nespĺňajú len cestovnú, ale aj ochrannú schopnosť. Teraz už Armino len vsuniete do vaku, vložíte do prebaľovacej tašky, odkladacieho priestoru na kočíku alebo len prehodíte za šnúrku cez rameno a môžete s ním vyraziť naozaj všade.

Aká bola tvoja motivácia?

Mojou motiváciou bolo dosiahnuť svoj sen - živiť sa tým čo ma baví s cieľom, ktorý sa snažím naplniť - stať sa úspešnou podnikateľkou, podporovať slovenskú výrobu a presadiť sa na slovenskom trhu. V neposlednom rade do budúcnosti by sme chceli zakúpením produktu podporiť istou čiastkou z ceny vankúša - Dojčiacu organizáciu MAMILA O. Z.

Foto: Eliška Sobeková

Máte s vankúšikom aj vlastnú skúsenosť?

Vzhľadom nato, že ešte nemám vlastnú rodinu ani dieťa, tak si vankúš zatiaľ užíva len moja hlava počas cestovania. Ale musím povedať, že by som ho pokojne vymenila za môj ortopedický vankúš. Skúsenosti, kde všade a ako všemožne sa dá vankúš využiť, sme však získali vďaka bábätkám v rodine a u priateľov. Armino nie je určený len pre mamky na dojčenie, ale je to multifunkčný vankúš, ktorý využijete na dojčenie, nosenie, uspávanie, relax a cestovanie.

Je o výrobok záujem?

Áno, je záujem o vankúše. Aj keď je veľa ľudí, ktorí o našom vankúši ešte nikdy nepočuli a nevedia, že okrem obrovských 170 cm dojčiacich vankúšov, ktoré svoje polovičky vytláčajú z postele a gauča, existuje niečo tak malé a praktické ako náš vankúš. Snažíme sa prezentovať na trhoch, festivaloch či predajniach. Armino už spoznáva svet, spoznajte ho aj vy. Armino sa postupne dostáva do detských predajní na Slovensku. Okrem mamičiek ho budú s obľubou používať aj ockovia. Už nejeden ocko si kúpil vankúšik pre seba, či už na uspávanie dieťatka alebo mal o niečo viac mužnejšie ruky. Tak ako si ho zamilujú deti, mamky, ockovia, rovnako si ich zamilujú aj priatelia, starostlivé babky a dedkovia.

Foto: Eliška Sobeková

Kedy ste s výrobou a predajom začali?

S výrobou prototypu sme začali v apríli 2017. Popritom sme čakali na založenie firmy, čo sa podarilo už v máji. Trvalo však dlhšie, kým sme našli ten správny systém na výrobu a toho správneho dodávateľa látok. Potom sa produkt testoval na pár mamičkách. A až po tomto všetkom, keď sme mali srdce na mieste s vedomím, že je produkt pripravený, spustili sme predaj na našom internetovom obchode, koncom júna. Teraz sa snažíme presadiť náš produkt v kamenných predajniach, nech má čo najviac mamičiek možnosť kúpiť si tento jedinečný vankúš.

Aké sú ohlasy?

Naše úsilie a víkendy strávené v práci sa nám vrátili v podobe radosti pri stretnutiach s našimi zákazníkmi na zúčastnených festivaloch. Stretli sme sa tam s ľudmi, ktorí nás podporili a ktorí nám náš nápad hlavne pochválili. Čo sa týka ohlasov, ktoré dostávame na vankúš od mamičiek či ockov, ešte stále nám dokážu vyčariť úsmev na tvárach, keď nám napíšu ako im Armino veľmi pomohol alebo nám pošlú fotku nech vidíme, že si ho užívajú aj detičky. Veľa mamičiek tvrdilo že je ich dieťa pokojnejšie pri dojčení odkedy majú vankúš. „Ďakujeme. Vankúšik je úžasný. Naše dieťa konečne papá pokojne aj na rukách. Ďakujeme veľmi pekne. Láska na prvý dotyk, perfektné spracovanie, úžasné pohodlie pre drobca aj maminu, skvelý nápad,“ aj s takýmito krásnymi slovami od spokojných rodičov sa Eliška stretáva.

Eliška Sobeková potvrdila, že sa dá spojiť príjemné s užitočným. Myslela pri tom na naše najmilovanejšie a najúžasnejšie malé stvorenia. Detičky a rodičia sa tešia a mladá bývalá cestovateľka na Slovensko priniesla obrovskú pomoc pre existujúce trápenia.