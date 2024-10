Bol dilinko, nepoužiteľný do života. Vlada Voštinára zmenila Klaudia, ktorá prijala aj nemanželskú dcéru

Jeho predstavy o živote boli bohémske. Keď však stretol Klaudiu, povedal si, že ak ho bude chcieť, tak si ju zoberie a zostarne pri nej.

„Bol som debil, nepoužiteľný do života, arogantný, egoistický, nevychovaný dilinko. Prišla ona a kompletne ma preformátovala. A pozrite, čo je zo mňa? Ideálny, krásny a múdry muž,“ zasmial Vlado Voštinár, ktorý priznáva, že v manželskej lotérii vyhral azda tú najtolerantnejšiu partnerku. Stála pri ňom pri tých najväčších úspechoch aj v momente, keď prvýkrát stretol svoju nemanželskú dcéru. Aj obľúbený moderátor ale urobil veľké gesto. V osudnom okamihu, keď si mal vybrať medzi prácou a Klaudiou, si zvolil lásku. To, že sa rozhodol správne, mu bude navždy pripomínať 20 korún, ktoré má dodnes v peňaženke.

Foto: Profimedia

Láska pri burčiaku

Narodil sa do pomernej jednoduchej rodiny. Rodičia sa oňho starali najlepšie, ako vedeli a keď odchádzal z domu, dostal na čelo krížik a nič viac. „Obaja s manželkou sme odišli od rodičov s dvomi igelitkami, v ktorých sme mali celé svoje imanie. A tak sme si povedali, že by sme mohli trošičku dupnúť na plyn, alebo vyvinúť takú aktivitu, aby sme našim deťom nemuseli dávať iba ten krížik,“ spomínal pre Nový Čas Vlado Voštinár, ktorý svoju manželku Klaudiu spoznal v Trnave na jarmoku pri jednom kolotoči.

„Ja už som mal v sebe trochu burčiaku, tak som nechcel ísť a ona tam bola s kamarátkami a bála sa. No a kým sa tí naši točili, ja som sa Klaudii prihovoril a ponúkol som jej z dlane, dlho zvierané a teda aj patrične spotené arašidy. Nezobrala si, ale aspoň som to využil na srandovné nahováračky,“ hovoril v minulosti v rozhovore pre Dobré noviny Vlado Voštinár, ktorý sa nakoniec ako postavil s Klaudiou pred oltár.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=117141355012825&set=pb.100001508845056.-2207520000&type=3

Pri hotdogoch začínal od nuly

„Kým sme nezačali spolu chodiť, myslel som si, že celý život budem slobodný a budem žiť bohémsky život. Nikdy som nerozmýšľal nad manželstvom. Jemné obavy som mal ešte aj po požiadaní o ruku, keď mi prvýkrát navarila. Hovoril som si: „Ááááá, veď čo. Nebudem ju trápiť, budeme chodiť do reštaurácií,“ smial sa v rozhovore pre Nový Čas pre ženy Voštinár, ktorý sa stal manželom a dvojnásobným otcom. Odvtedy robil hocičo, len aby uživil svoju rodinu. V Trnave napríklad predával aj hotdogy.

„Začínal som od nuly,“ prezradil pre Dobré noviny Vlado Voštinár, ktorému prischla prezývka „Trnavský párek“. Predstavoval si, že bude mať sieť rýchleho občerstvenia a možno by sa mu to aj splnilo, keby ho náhoda, či podľa jeho slov „chybička v systéme“, nepriviedla na konkurz do trnavského rádia. „Neplánovane som dosiahol viac, ako bol pôvodný zámer,“ priznával teraz v Rádiu Melody moderátor, ktorý si pred svojím prvým vysielaním ako bývalý študent poľnohospodárskej školy hovoril len jedno: „Veď ešte pred polrokom som dojil kravy!“

Vybral si lásku

Manželka Klaudia zo zmeny jeho zamestnania nadšená nebola, bála sa, že mu veľmi rýchlo povedia – ďakujeme, ale dovidenia. Nakoniec ho ale podporila a stála pri ňom rovnako ako on urobil raz jedno veľké gesto pre ňu. Keby ho Vlado Voštinár nespravil, jeho život sa mohol uberať iným smerom.