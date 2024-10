Pokazila si si život, moja, vraveli jej. Mária Čírová oslávila Hugove 15. narodeniny so silným odkazom

Na tvojom mieste by som si to dala zobrať a máš pokoj. Dieťa v dvadsiatke? Ľutujem ťa. Pokazila si si život, moja. Takéto tvrdé slová si pred 15 rokmi vypočula Mária Čírová, keď krátko pred 21. narodeninami prvýkrát otehotnela a reakcie okolia boli veľmi prísne. „Čo na to povedia tvoji rodičia a rodina, nie si vydatá!“ počúvala obľúbená speváčka, no ona sa nedala odradiť. Teraz jej syn Hugo oslavuje 15. narodeniny a Mária má pre všetkých silný odkaz.

Hugo ju zmenil

Vždy vraj vedela, že bude mať deti skoro. „Už odmalička som si vystrihovala z časopisov bábätká a dávala som si ich do svojho notesa. Stále som si predstavovala samu seba ako mladú mamičku. A mala som to šťastie, že som stretla na svojej ceste človeka, ktorý ma v tomto podporil,“ prezradila na sociálnych sieťach Mária.

„Hugo sa nám narodil, keď som mala len 20 rokov. Celé to prvé tehotenstvo bolo síce veľmi ťažké vďaka každodenným nevoľnostiam, ale pamätám si, aká som bola šťastná. Keď sa nám Hugo narodil, život sa mi úplne zmenil. Už nebol iba o mne a o tom, čo chcem ja, ale všetko sme museli prispôsobovať nášmu dieťatku. Ale nikdy som to nepociťovala ako nejaké obmedzenie,“ povedala otvorene speváčka, ktorú mnohí od rodičovstva v mladom veku odhovárali.

Nikam sa neponáhľala

„Nevadí vám, že už nič nebude ako predtým? Ste taká mladučká, taká talentovaná, mohli ste počkať aj do tridsaťpäťky, nič by vám neušlo. Kam sa tak ponáhľate?“ pýtala sa jej jedna pani len týždeň pred pôrodom. „Keby som tam mohla v tej chvíli odpovedať s dnešnými skúsenosťami, povedala by som – viete, ja sa nikam neponáhľam. Len chcem byť čo najdlhšie s mojím úžasným synom,“ napísala na sociálne siete Mária Čírová, ktorá mala pri prvom pôrode len 20 rokov, no bola podľa jej slov absolútne pripravená na celoživotný záväzok a rodinný život.

„Napriek tomu, že celému Slovensku som sa zdala primladá na takéto záväzky,“ vravela v rozhovore pre Najmama.sk. To, že počúvla svoj vnútorný hlas, dodnes neľutuje. „Som veľmi vďačná, že som verila svojej intuícii. V tom čase ma nezaujímalo, čo bude s mojou kariérou a či nejaká v budúcnosti bude. Na prvom mieste som mala náš vzťah a našu rodinu, dieťa,“ vraví Mária. Ani po 15 rokoch nezmenila názor a myslí si, že ženy by mali mať deti v mladom veku.