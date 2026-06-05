Štát preplatí Slovákom vec, ktorá bežne stojí viac ako tisíc eur. Nárok má táto skupina ľudí
Mnohým by to pomohlo, no nevedia o tom.
Rastúce ceny potravín, energií či bývania nútia rodiny počítať každé euro. Aj preto dnes ľudia čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako ušetriť na veciach, ktoré by im mohli pomôcť zmeniť život alebo získať lepšiu prácu. Mnohí Slováci napríklad vôbec netušia, že štát im môže preplatiť drahý vodičský kurz, ktorý bežne stojí stovky až tisíce eur.
Ako uvádza portál Startitup.sk, pomoc je určená pre ľudí evidovaných na úrade práce. Tí môžu cez národný projekt Zručnosti pre trh práce získať príspevok na rekvalifikáciu či odborné vzdelávanie, ktoré im pomôže nájsť si zamestnanie alebo zvýšiť šance na trhu práce.
Pomoc pre nezamestnaných
Nejde však o automatický nárok ani o benefit pre každého. Úrady práce posudzujú každú žiadosť individuálne a sledujú, či má vybraný kurz reálne uplatnenie v praxi. Projekt je zameraný najmä na ľudí, ktorí si bez pomoci štátu drahšie vzdelávanie nemôžu dovoliť.
Podporu môžu získať uchádzači o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce a zároveň nie sú zamestnancami ani samostatne zárobkovo činnými osobami. Projekt myslí aj na znevýhodnené skupiny, medzi ktoré patria napríklad ľudia nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, absolventi bez pravidelnej práce, osamelí rodičia či ľudia so zdravotným postihnutím.
Osobitnú skupinu tvoria aj mladí ľudia do 30 rokov, ktorí nepracujú, neštudujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy.