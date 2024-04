Roman Kýr z Henklu vysvetľuje, čo pre spotrebiteľov znamená trend prania na nižších teplotách

Ako sa značka prispôsobuje meniacim sa potrebám spotrebiteľov napriek výzvam, ako je inflácia? Henkel prechádza neustálymi zmenami s dôrazom na udržateľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Zároveň zachováva vysokú kvalitu svojich produktov. Hovorí o strategických prístupoch, ktoré spoločnosť prijíma, aby zabezpečila, že jej inovácie nielenže vyhovujú súčasným trendom, ale sú aj v súlade s očakávaniami spotrebiteľov a zároveň prispievajú k lepšej budúcnosti.

Ako sa Henklu darilo na slovenskom a českom trhu v uplynulom roku?

Po minuloročnom zlúčení našich divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do novej divízie Consumer Brands sme sa sústredili na množstvo nevyhnutných aktivít, ktoré táto zmena priniesla: nastavenie interných procesov, reportingu, štruktúry, ale aj zjednotenie firemnej kultúry. Popritom sme kompletne prestavali portfólio produktov vo väčšine segmentov, čo však vychádzalo aj z našej globálnej stratégie.

Sme obozretnejší. Počas pandémie sme zažili výrazný prepad profitability, ktorý súvisel s obrovským navýšením výrobných, ale aj iných nákladov. Museli sme na to reflektovať v uplynulých dvoch rokoch a môžem povedať, že sme sa z toho poučili. Pomáhame tiež retailovým partnerom a dávame si záležať na tom, aby kvôli našim vnútorným aktivitám nenastal nikde žiaden výpadok. A ešte nie sme na konci. Budeme meniť logistiku zásobovania a fakturáciu, čo sú v rámci procesov veľké novinky. V uplynulom roku sme si popritom všetkom dali záležať, aby spotrebiteľ navonok nepoznal, že vo vnútri prechádzame veľkými zmenami a aby sme dokázali dodávať stabilnú kvalitu.

Ako sa zmeny v portfóliu dotknú spotrebiteľov?

Naším cieľom bolo, aby sme novinkami vyšli spotrebiteľom v ústrety, preto veríme, že z nich budú benefitovať. Naše inovácie sa sústredia na trendy, ktoré smerujú k udržateľnosti a šetrnosti, čo je dobré pre planétu aj ľudí. Pozrime sa na príklad. Trendy dlhodobo smerujú k praniu a umývaniu riadu pri čoraz nižších teplotách. Pranie je samo osebe energeticky náročné, pri vyšších cenách energií sa aj my snažíme sústrediť na koncepty prania pri nižších teplotách. Na to reagujeme aj zložením a vlastnosťami našich produktov.

Aké inovácie ste pripravili v jednotlivých segmentoch?

V segmente prania Persil rozširuje svoje portfólio tak, aby zahŕňalo širokú škálu produktov od univerzálnych prostriedkov po špecializované na odstraňovanie škvŕn a nové vône. Perwoll má doteraz tú najlepšiu receptúru, ktorá sa zameriava na ochranu vlákien a predlžovanie životnosti oblečenia, čím podporuje udržateľnú módu.

V oblasti umývania riadu značka Somat prináša inovatívnu päťkomorovú kapsulu 5 v 1, ktorá efektívne umýva aj silne znečistený riad, pričom zároveň šetrí energie a vodu. Dôraz na ekologické obaly ukazuje snahu o minimalizáciu environmentálneho dopadu.

Starostlivosť o vlasy sa sústreďuje na obnovu vlasových väzieb a zdravie vlasov a produkty, ktoré obnovujú vlasové vlákno a zabraňujú jeho poškodeniu. Značky Gliss a Syoss uvádzajú na trh produkty s Plex technológiou a sľubujú hladšie vlasy s intenzívnejšou farbou. Trend „skinifikácie“ v starostlivosti o vlasy poukazuje na používanie ingrediencií známych zo starostlivosti o pleť, ako sú kyselina hyalurónová a vitamíny, čím sa vytvára komplexná viackroková rutina pre zdravie vlasov.

Napriek inflácii spotrebitelia neváhajú investovať do kvalitnej starostlivosti o vlasy, čo dokazuje rastúci záujem o nové produkty a technológie. Táto ochota experimentovať a prijímať inovácie odzrkadľuje dynamický vývoj spotrebiteľských trendov a potrieb.

Foto: Henkel Slovensko

Veľa ľudí zaujíma, ako sa firmy stavajú k otázke trvalej udržateľnosti. Aké sú inovácie v tejto oblasti?

Neustále vylepšujeme obaly a inovujeme zloženie tak, aby spĺňali posledné štandardy udržateľnosti – vyšší podiel recyklovateľných materiálov v obaloch, 100 % recyklovateľnosť obalov, ako napríklad pri novom Gliss expresnom kondicionéri či maskách. Zároveň nahrádzame zložky modernejšími, aby boli produkty biologicky odbúrateľnejšie. Vylepšili sme Gliss expresný kondicionér či Taft styling, pričom sme zo zloženia odstránili silikóny alebo alkohol a dostali sme vďaka tomu aj certifikát PETA. Šetríme vodou, elektrinu odoberáme z udržateľných zdrojov a neustále prichádzajú ďalšie novinky.

Zo skúseností vieme, že len približne 20 % spotrebiteľov si vyberá produkty podľa ekologickosti. Tým, že ekologickosť zvyšujeme aj priamo v obaloch, vieme ju dostať aj k spotrebiteľom, pre ktorých pri výbere produktu nie je kľúčovým kritériom. Vďaka tomu máme určite väčší zásah a celkovo dosiahneme väčšiu zmenu.

Ako postupujete v nastavení logistiky a šetrení CO2?

Do našich interných procesov sme implementovali takzvaný Transport Management System. Výrazne zefektívňuje našu logistiku. Nešetríme vďaka nemu len náklady na prepravu, ale aj vyprodukované CO2.

Ekologickosť zvyšujeme aj prostredníctvom našich procesov a digitalizácie. Máme viaceré špecializované tímy, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou na rôznych úrovniach. A to od spracovania dokumentov cez automatizáciu procesov až po využívanie umelej inteligencie v oblasti marketingu. Osobne u nás budúcnosť umelej inteligencie vidím v práci s veľkým množstvom dát, kde sa stane naším každodenným pomocníkom najmä pri analýze.

Foto: Henkel Slovensko

V úvode ste sa dotkli partnerstva s maloobchodnými prevádzkami. Ako nastavujete takéto vzťahy?

Keby som mal odpovedať jedným slovom, povedal by som, že transparentne. Ku každému partnerovi, či už je to malý lokálny obchod alebo hypermarket vo veľkom meste, pristupujeme na základe rovnakých princípov. Naša veľkosť nám však dovoľuje reagovať flexibilne a pracovať s partnermi individuálne podľa toho, v akej oblasti pôsobia.

Okrem našich produktov najvyššej kvality, ktoré majú veľmi dobrú marketingovú podporu, ponúkame partnerom aj konzultácie o nastavení predaja. Aké portfólio produktov zvoliť, ako ho mať nastavené, koľko akej propagácie zvoliť, v ktorej kategórii a podobne. Máme veľmi dobré štúdie o tom, ako sa spotrebiteľ správa, ako nakupuje, na aké parametre a impulzy najlepšie reaguje. Toto všetko vieme preniesť do biznisu. Slovenskí a českí spotrebitelia sa napríklad veľmi líšia. Kým na Slovensku ľudia viac nakupujú v menších obchodoch a obľubujú inovácie, v Česku to tak nie je.

Vieme o vás, že okrem budovania partnerstiev v biznise sa angažujete aj v podpore komunít. Prečo je to pre vás dôležité?

Myslím si, že je dôležité, aby firmy nerozvíjali len svoj biznis, ale cítili aj záväzok voči spoločnosti. Som rád, že dnes už sa to u dobrých firiem stáva štandardom, u nás týmto záväzkom prirodzene žijeme. K udržateľnému životu smerujeme našich spotrebiteľov napríklad edukáciou o správnom triedení obalu, praní na nižších teplotách, udržateľnom šatníku či o investíciách do obalov, ktoré sú recyklovateľné. Na Slovensku sme sa naše spoločensky prospešné aktivity pred pár rokmi rozhodli strategicky smerovať na skupinu, ktorá je podľa nás často opomínaná – seniorov. Len prostredníctvom Nadácie Henkel Slovensko sme za posledných päť rokov podporili viac ako 360 projektov po celom Slovensku celkovou sumou viac ako 230 000 eur. Okrem toho sa do pomoci seniorom aktívne zapájajú aj priamo naši zamestnanci, ktorí ich pravidelne navštevujú a pripravujú rôzne aktivity. Niekoľkokrát sme za to získali ocenenie Senior friendly. Máme tiež globálny grantový projekt Make an Impact on Tomorrow (MIT), ktorý podnecuje zamestnancov k dobročinnosti. Za minulý rok sme len na Slovensku MIT grantmi podporili projekty v celkovej výške 40 000 eur.