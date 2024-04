V tomto slovenskom meste vznikne nová nemocnica, nepostaví ju ale ministerstvo zdravotníctva

Vláda by mala na stredajšom (17. 4.) rokovaní riešiť otázku výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Premiér Robert Fico to avizoval po kontrolnom dni na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR. Postaviť by ju však nemalo ministerstvo zdravotníctva, ale rezort obrany, ktorý vedie Róbert Kaliňák.

Predložia materiál

„Ministerka v stredu predkladá materiál, kde uvoľňujeme ruky ministrovi obrany na to, že bude môcť pristúpiť od stredy tohto týždňa, ak to na vláde schválime, ku všetkým potrebným opatreniam, ktoré sa týkajú výstavby nového vojenského zdravotníckeho komplexu,“ informoval. Víta, že rezort obrany má na tento projekt finančné prostriedky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/931086865180411

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zároveň verí, že vláda do konca mesiaca prijme rozhodnutie o novej národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave. „V priebehu možno týždňa - dvoch by som chcela na vládu predstaviť aj tento koncept,“ vyhlásila na spoločnom tlačovom brífingu.

Ďalšie oddlžovanie

Premiér zároveň požiadal ministerku, aby osobne kontrolovala priebeh prác. Dolinková avizovala, že chce požiadať všetky nemocnice, ktoré sa uchádzajú o financie z plánu obnovy, aby rezortu poslali aktualizovaný harmonogram prác, ako výstavba prebieha. Na stretnutí riešili aj otázku zadlženia nemocníc.

Ďalšie oddlžovanie vláda podľa premiéra schváli len vtedy, ak ministerka predloží dostatočný zoznam systémových opatrení, ktoré budú minimalizovať pravdepodobnosť opakovania sa súčasnej situácie, „že šiestykrát 'nalejeme' financie, oddlžíme nemocnice a o pár mesiacov alebo o rok sme tam, kde sme sa našli teraz,“ vysvetlil.