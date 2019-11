Marián Balázs

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Gynekológ: Mám pacientke držať hlavu, aby sa pozerala na sonograf? Novela o interupciách je psychické vydieranie

Kontroverzná novela o interrupciách chce zaviesť niekoľko noviniek. Pozrite sa, čo na ne hovorí odborník.

BRATISLAVA 24. novembra - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR odobril návrh, ktorý by mal zvýšiť povinnú informovanosť žien pred vykonaním interrupcie. Návrh z dielne SNS však už dávnejšie vyvolal veľkú kontroverziu.

Novela totiž mala doktorom prikázať, aby v rámci informácií poskytovaných pri umelom prerušení tehotenstva ženám ukázali obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia. Z novely sa neskôr po kritike zo strany lekárov (toto vyšetrenie môže v tomto období spôsobiť poškodenie plodu) táto časť vypustila.

Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol docent Martin Redecha, prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Vysvetľoval, či nutné meniť súčasnú platnú legislatívu, ako prebiehajú interrupcie v súčasnosti a či je správne, ak chcú poslanci bez širšej odbornej diskusie lekárom nariadiť spôsob vyšetrenia.

Ako vysvetľuje odborník s bohatou praxou, už v súčasnosti sa to ženy môžu v podstate vidieť dvakrát a nepotrebuje sa na to zákon. Ultrazvukové vyšetrenie sa robí už počas prvého vyšetrenia, čím sa diagnostikuje tehotenstvo. Podľa Redechu je teoreticky možné, aby sa takéto vyšetrenie pred možným zákrokom neudialo, ale prakticky sa to nestáva.

Benefit ďaleko menší ako riziká

Rizikový je vraj tento nápad preto, lebo ide o trochu iný druh ultrazvuku, kde nie je jasný jeho vplyv na tkanivá, na ktoré pôsobí, a môže teoreticky dôjsť k ich prehrievaniu, vysvetľuje gynekológ. Teoreticky by sa tak mohli poškodiť.

„Preto aj americká ultrazvuková asociácia odporúča vykonávať toto ultrazvukové vyšetrenie tzv. „Dopplerovskou“ sonografiou až od 11. a 12. týždňa, a to tiež len vtedy, keď je toto vyšetrenie indikované pri podozrení na nejakú vývojovú chybu plodu a podobne,“ upresňuje s dodatkom, že hoci to nebolo jednoznačne potvrdené, nemôže sa to robiť len tak.

Benefit v podobe toho, že žena počuje srdiečko plodu, je vraj ďaleko menší ako možné riziká. Gynekológ si taktiež nemyslí, že ukázanie nejasného záberu plodu niečo zmení na rozhodnutí ženy. „Ak dám takýto záznam žene, tak jej to nič nehovorí, pretože vidí čiernobielu škálu, ktorú nevie, čo znamená,“ uviedol.

Pripomína, že žena už teraz minimálne jedenkrát ten plod vidí už teraz aj bez zákona pri prvom vyšetrení. „Je to vykopávanie otvorených dverí,“ povedal o návrhu. Nemyslí si, že táto novinka by navyše mala mať nejaký populačný prínos. „Nebudeme mať viac detí na obyvateľa, ale bude to znamenať väčšiu záťaž tej ženy,“ upozorňuje.

Nepozná gynekológa, ktorý by to robil rád

Redecha vysvetľuje, že problémom je aj spôsob, akým sa u nás vykonávajú interrupcie. „Dnes už sa interrupcie ani v okolitých štátoch nevykonávajú tak, ako u nás,“ hovorí a dodáva: „Robím 40 rokov gynekológa, ale nepoznám gynekológa na Slovensku a v Európe, ktorý by takýto zákrok vykonával rád." Vyhláška použitie potratovej tabletky, ktorá sa používa vo svete, nepovoľuje, hoci podľa mnohých štúdií vraj ide o bezpečnejší spôsob.

Podľa Redechu je cestou k znižovaniu počtu interrupcií prevencia nechcenej tehotnosti. „Je to predovšetkým antikoncepcia. Bezpečný sex, ktorý dovolí tým ženám, že neotehotnejú,“ povedal. Ako dodáva, na Slovensku podľa neho chýba prístup k bezplatnej antikoncepcii, ktorá by dosť pomohla najmä u ľudí, ktorí nemajú finančné možnosti.

Viac sa môžete dozvedieť vo videorozhovore.